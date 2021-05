Ydres första padelbana klar – provspelet är igång i Rydsnäs: ”Känns riktigt fin”

– Det känns riktigt bra att vi är i mål, förklarar Johanna Karlsson, ordförande i Rydsnäs IF.

– Nu måste banan bara sätta sig innan den kan öppnas för spel. Vi siktar på att komma igång i helgen.

– Vi hade tänkt att ha en invigning när banan var färdig.

– Men det är inte möjligt just nu med pandemi och personlig lockdown.

– Vi får hitta på nåt längre fram, för att uppmärksamma det här nytillskottet i Rydsnäs fritidsutbud.

Lisa Karlsson hörde till dem som på måndagen testade den nya utomhusbanan för padel i samhället, belägen vid den fina, nyligen upprustade lekplatsen.

– Jag tycker banan är riktigt bra. Det var kul att få pröva på att spela här idag, sa hon.

Rydsnäs IF har lyckats förverkliga sin nya anläggning med hjälp av ideella krafter och finansiellt stöd av Kinda-Ydre sparbank, Ydre kommun och allmänna arvsfonden.

All bokning av banan sker via Matchi på hemsidan eller via app. Den som vill boka tid framöver kan gå in och registrera sig på Matchi - Rydsnäs padelbana kommer snart att vara tillgänglig där.

Ytterligare två utomhusbanor för padelspel är som vi tidigare berättat på gång i Ydre i maj och juni.

I Hestra har Torpa AIS kommit långt i förberedelserna inför sin bansatsning. Det enda som återstår är själva bygget och det väntas komma igång inom kort.

I Asby inleddes gångna helgen markarbetet för den nya utomhusbana för padel som tillsammans med boulebana ska uppföras mitt i samhället intill Asbyhalla.

