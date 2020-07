Vilgot gjorde en hole in one – bland de yngsta i klubben

– Grattis Vilgot, ropar en man från en golfbil när han passerar förbi det åttonde hålet på Tranås Golfklubb.

Vilgot skiner upp i ett leende och vinkar tillbaka.

Det var här som 12-åringen i förra veckan gjorde en hole in one när han var ute på en runda tillsammans med sin jämnåriga kompis Johan. Just denna dag hade vännerna bestämt sig för att gå två rundor (36 hål). Den första skulle de spela ut från vit tee, det vill säga utslagsplatsen längst bak.

– Det blir lite extra kul eftersom hålet spelades lite längre än normalt, säger Vilgot.

På åttans hål är det 156 meter fram till flaggan.

Vilgot kände direkt att han hade fått till en riktigt bra träff. Sekund efter sekund passerade medan kompisarna följde bollen med blicken.

Vilgot beskriver att bollen kom ut i en liten fade, det vill säga att den startade till vänster för att sedan skruva sig till höger. Den landade på greenkanten och rullade cirka fyra meter mot flaggan.

– Sedan försvann den ner i hålet. Jag stod kvar och glodde några sekunder, jag trodde inte att det var möjligt.

Vid sidan av utslagsplatsen började kompisen Johan tjoa och skrika. Det dröjde inte länge innan det gick upp även för Vilgot vad han precis hade gjort.

– Då började jag också skrika. Jag la mig ner på marken och tårarna kom.

När han hade samlat sig ringde han till sin pappa för att berätta om den glada nyheten.

– Jag blev superglad. Men jag var tvungen att fråga om han skojade med mig, säger Göran Bånge, som själv spelar mycket golf och tidigare har varit instruktör i klubben.

När far och son spelar tillsammans finns Göran till hjälp för att ge tekniktips, speciellt de gånger Vilgot själv känner att det inte riktigt går som han vill. Men för Göran är det viktigt att inte pusha sonen.

– Det viktigaste för mig är att han hittar glädjen i sporten och gör det han tycker är roligt.

Vilgot säger att han lärt sig mycket av sin pappa, men nu finns det minsann något han har åstadkommit som pappa inte har.

– Pappa är en bra golfspelare, men inte ens han har ju gjort en hole in one, säger han stolt.

Vilgot började spela golf som åttaåring, men det var först för två-tre år sedan som intresset växte sig allt större. Under sommarlovet är han ute på golfbanan varje dag, men även när han inte är ledig spenderar han gärna kvällarna där för att träna och utvecklas som golfspelare.

På tisdagskvällen firade Vilgot guldslaget med lasagne och bubbel (pommac) tillsammans med familjen och kompisen Johan. Och grattishälsningar har strömmat in från olika håll efter att pappa Göran publicerat ett inlägg om sonens bravad på sociala medier.

Den 30 juni 2020 är ett datum som Vilgot kommer att minnas länge. Det var alltså då han slog sin första, men kanske inte sista, hole in one.

– Jag hoppas att jag kan göra fler, det var en helt obeskrivlig känsla, avslutar han.