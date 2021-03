Vården fruktar ny topp inför påsk – siffrorna pekar åt fel håll: ”Finns en oro att många blir svårt sjuka”

I måndags, den 22 mars, berättade smittskyddsläkaren Malin Bengnér att det skett en kraftig ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Jönköpings län. Hon konstaterade även att regionen aldrig tidigare varit uppe på så höga smittotal som nu.

En förklaring till att den tredje vågen slagit till så hårt i Jönköpings län kan vara den höga spridningen av den brittiska mutationen, enligt Malin Bengnér. Under vecka tio var 84 procent av alla covidprover som undersökts den brittiska varianten.

Den höga andelen coronasmittade i länet speglar även av sig på vården. På söndagen behöver totalt 76 coronapatienter vård på sjukhusen i Jönköpings län, vilket är den högsta siffran i mars.

Men det finns inget som talar för att toppen är nådd. Enligt Mats Bojestig fruktar man nämligen en fortsatt ökning inför påsk.

– Den senaste tiden har antalet som fått covid-19 i länet ökat hela tiden och vi vet att det ungefär tar en vecka från att man blir smittad till dess att man kommer in till sjukhus. Det finns en oro för smittspridningen och att många kommer bli svårt sjuka inom den närmaste tiden, säger Mats Bojestig.

Region Jönköping har sedan tidigare förlängt krislägesavtalet för iva-personalen fram till den 25 april. Utöver det har man även förlängt krisavtalet för fler covidavdelningar på Ryhov och Höglandssjukhuset.

Samtidigt kommer regionen fortsatt att använda sig av nationell larmyta, vilket är ett verktyg att använda sig av om krislägesavtal inte räcker till. Det betyder att man förflyttar ett visst antal svårt sjuka covidpatienter till andra sjukhus i andra län, för att underlätta för iva-personalen här.

Ett välkommet besked, menar Mats Bojestig, då Region Jönköping alltså inte väntar sig en minskning i antalet coronapatienter.

– Vi ser att det är lite yngre personer som har covid-19 nu än tidigare. Från början hade vi en förhoppning att det skulle göra att färre behövde sjukhusvård, men den totala ökningen av antalet smittade är så stor att det inte leder till en minskning på sjukhusen. Snarare tvärtom, säger han.

På helgerna redovisar regionen inte hur många covidpatienter som intensivvårdas utanför länet, men på fredagen handlade det om fyra personer. Totalt har 14 personer dött till följd av coronaviruset på sjukhusen i mars, enligt regionen.

LÄS MER: Här är smittofallen 762 procent fler än för fyra veckor sedan • Så är läget där du bor

LÄS MER: Så sköljer smittan över våra kommuner i Småland • Här är det nära ”all time high”

Bekräftat smittade av covid-19 per 10 000 invånare per kommun i Jönköpings län under vecka 11 (Totalen inom parentes)

Aneby: 16 (635)

Eksjö: 26 (941)

Gislaved: 16 (635)

Gnosjö: 106 (999)

Habo: 111 (730)

Jönköping: 51 (834)

Mullsjö: 19 (491)

Nässjö: 26 (921)

Sävsjö: 47 (1 158)

Tranås: 15 (514)

Vaggeryd: 50 (729)

Vetlanda: 35 (867)

Värnamo: 26 (873)