Vårdcentralerna svarar på folks oro i sociala medier: ”Vi har fin tillgång på tider”

I sociala medier har det uttrycks en oro för att det inte ska finnas tider för provtagning av covid-19 nu när smittan är uppe på så höga nivåer i Region Jönköpings län.

Men Lotta Larsdotter, chef för vårdcentralerna Bra Liv, ser inga problem när det gäller kapaciteten för provtagningen.

– Vi har fin tillgång på tider. Visst är det så att det tagits rekordmånga prover för covid-19 just nu. I måndags togs det som allra mest prover, 3 000 prover på en och samma dag. Men vi har egentligen inget tak på provtagningen och även labbverksamheten har kapacitet att analysera proverna. Det är inte som tidigare då det var brist på reagensvätska, säger Lotta Larsdotter.

Hon säger att det kan bli ett ökat tryck på tider på vissa vårdcentraler när det blir ett stort utbrott just där, men hon uppger att det finns tider för den som bokar såväl via telefon som via Bra Liv-appen. Det finns också självkitt där patienterna tar prover på sig själva.

– Vi ser en stor följsamhet när det kommer till att provta sig för covid-19. Man är också snabb med att analysera svaret. Det finns egentligen inget tak när det gäller de självkitt som delas ut, säger Lotta Larsdotter, som uppmanar den som har symptom att testa sig.

14 procent av proverna som tas uppges vara positiva, vilket är en indikation på att smittspridningen just nu är hög.

– Att provta sig är en viktig del för att bryta smittspridningen. Det är också viktigt utifrån en medicinsk bedömning. Vid ett positivt test identifierar vi riskpatienterna, exempelvis personer med ett BMI över 30. Vi håller koll på om de har problem med andningen, säger Lotta Larsdotter.

Flera vårdcentraler har just nu mycket att göra, inte bara när det gäller provtagningen av covid-19 utan också för att det blivit ett merjobb för vårdcentralerna som fått styra om tiderna för bokning av vaccinationen till följd av att Astra Zenecas vaccin pausats.

– För två veckor sedan kom direktivet att man inte bara skulle provta hushållskontakter som varit nära den som bekräftats vara smittad av covid-19. Nu provtas även personer som under en längre tid varit nära en person som bekräftats smittad även i andra sammanhang. Det kan exempelvis handla om klasskompisar eller en arbetsplats, berättar Lotta Larsdotter.

Den utökade provtagningen har också bidragit till att det tas fler prover på vårdcentralerna. Lotta Larsdotter bedömer dock att man klarar av arbetsuppgifterna på vårdcentralerna.

– Vi har redan en mängd timanställda som vi tagit hjälp av under hela pandemin. De hjälper till med provtagning och smittspårning. Men visst handlar det om mycket tid som läggs ner på detta. När vi nu också följer upp riskpatienterna för att se hur de mår så blir det lite extra tid som vi lägger på varje patient. Vi lägger nog 45 minuter per smittspårning per patient då vi samtalar med personen, säger Lotta Larsdotter.

Hon förklarar att det handlar om många moment i smittspårningen, alltifrån samtalen med patienterna till att föra in informationen i registerna.

Hon tycker att det är ett viktigt arbete för att i ett tidigt skede kunna fånga upp patienterna som börjar må sämre.

– Att jobba proaktivt är ett fint arbetssätt som har spridit sig i landet. Det gör att vi vet var vi ska lägga extra fokus, säger Lotta Larsdotter.