Uppsving för Lingmerth i årsdebuten – bästa placeringen sedan 2018

David Lingmerth, som under fjolåret som bäst placerade sig på en delad 43:e plats på PGA- och Korn Ferry-touren, inledde starkt under torsdagen med en runda på 67 slag (fyra under par). Han fortsatte sedan stabilt under fredagen med 70 slag och fortsatte sedan under helgen med 69 respektive 70 slag. I och med resultatet slutade Lingmerth på sin bästa placering på någon av de amerikanska tourerna sedan juli 2018.

Tävlingen var jämn och dramatisk enda in i slutet och fick avgöras i särspel efter att tre spelare slutat 13 under par. Väl där var amerikanen Hayden Buckley starkast, som efter en birdie på det första särspelshålet säkrade sin första seger på touren.

Tävlingens andre svensk Jonas Blixt missade cutten.

Nästa tävling på touren avgörs i Louisiana den 18-21 mars.

Text: Elmer Rikner