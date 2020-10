TV: Spelsuccén med musik av Jönköpingskören – stort hemlighetsmakeri kring produktionen

Skogen runt Ribbingsnäs säteri är full av ekar i strålande höstfärger. Solen är varm och sjön ligger blank. Det är svårt att tänka sig en vackrare och mer fridfullt plats.

Det är också svårt att tänka sig en plats som är mer olik Los Angeles.

– Det här är ett sommarhus egentligen, men nu bor jag här sedan en tid tillbaka. Situationen är så ansträngd i L.A. Inte bara på grund av corona. Det har också varit kravaller och bränder. När det gick att resa igen, så åkte jag tillbaka till Sverige, säger kompositören Philip Wareborn som har bott i USA sedan 2009.

Han visar runt. Pekar ut ladugården där de normalt har konserter sommartid, spelar en bit på sin farmors mors gamla piano och visar upp sin studio, där en nyckelharpa samsas med den senaste ljudutrustningen.

– Tidigare fick man direkt frågan "Where are you located?" Men idag är det ingen som frågar om det. Alla möten är digitala. Det spelar ingen roll var man är, säger Philip Wareborn.

Som svensk kompositör i Hollywood har han lärt sig att marknadsföra sin egen kompetens och talang på det amerikanska sättet. Det handlar inte bara om vilken musik man kan skapa, utan också om att känna rätt människor och att mötas socialt.

Philip Wareborn är involverade i många olika projekt. Förutom att komponera egen musik, så är han också med och driver skivbolaget Gold Fever Records och han hade just, tillsammans med några andra kompositörer och producenter, investerat i ett studiokomplex i L.A, när pandemin bröt ut. Nu har han ingen större användning för lokalerna.

– Men man får vara ödmjuk. Många har det mycket värre just nu, säger han och tittar ut över sjön.

Det är många olika typer av uppdrag som trillar in. Några passar honom perfekt och andra inte alls, men Philip Wareborn bestämde sig tidigt för att tacka ja till allt.

– Om jag inte kan göra det själv, så känner jag alltid någon annan som kan. Det handlar om att dela med sig. Helst jobbar jag tillsammans med andra, säger han.

Den första samtalet om att skriva musik till ett spel uppstod på en svensexa. Han visade intresse och efter en lång process blev han kontrakterad av det svenska spelförlaget Paradox Interactive som skapar historiska strategispel.

Hans uppdrag blev att skriva musik till ett nytt spel tillsammans med kompositören Andreas Waldetoft som tidigare hade arbetat med flera av Paradox produktioner.

– Men jag fick inte reda på vilket spel det gällde. De var väldigt hemlighetsfulla, säger han.

Philip Wareborn hoppar in i bilen, som fortfarande har kvar sina kaliforniska nummerplåtar. Han kör mot Slottskapellet i Jönköping, där hans tidigare sångpedagog från Per Brahegymnasiet, Solveig Stomsjö, väntar tillsammans med sångerskan Nina Åkerblom Nielsen.

Stor glädje uppstår på kyrktrappan.

– Det är så länge sedan vi sågs, säger Solveig Stomsjö leende.

Hon har följt sina två tidigare elevers karriärer från Jönköping. Sett Philip Wareborn slå sig fram som kompositör med uppdrag för film- och reklambranschen, medan Nina Åkerblom Nielsen spelade in egen musik och turnerade världen runt med barockensembler.

Att de alla skulle bli involverade i att skapa musiken till Crusaders Kings III var högst otippat. Ingen av dem är några gamers, men Philip Wareborn visste att spelet skulle utspela sig i medeltidsmiljö och han behövde en duktig kör.

Han bestämde sig för att ringa Solveig Stomsjö för att höra om Sofia motettkör kunde tänka sig att vara med.

– Kören var oerhört positiv till uppdraget, men vi ställde en del frågor om spelet. Allt var så hemligt, men eftersom vi tillhör Sofia församling behövde vi veta vad det var för slags spel innan vi kunde tacka ja till att medverka, säger Solveig Stomsjö.

Nästa steg var att hitta rätt solist. Det var Solveig Stomsjö som insåg att Nina Åkerblom Nielsens vackra röst skulle passa perfekt.

– Jag förstod nog inte först hur stort det var, men jag tyckte att det var ett idealiskt uppdrag. Jag har barn och det här var något jag kunde jobba med hemma i min egen studio, säger Nina Åkerblom Nielsen.

Inspelningen med kören skedde i Slottskapellet i april förra året.

– Det var otroligt häftig musik. Spännande och mäktig, säger Solveig Stomsjö.

Hon berömmer, liksom Nina Åkerblom Nielsen, den kreativa processen, där de fick stort utrymme att påverka slutprodukten. Arbetet var stimulerande – och mycket tidskrävande.

– För mig var det roligt att få improvisera. Jag vävde bland annat in orientaliska tongångar och satt länge och letade efter passande latinska fraser, berättar Nina Åkerblom Nielsen.

Crusader Kings III släpptes i september. Alla tre verkar förvånade över spelets genomslag.

– Jag visste inte så mycket om den här världen innan, men det är miljontals som spelar de här spelen över hela världen. Vi talar om hundratusen streams, dygnet runt, säger Philip Wareborn.

Bitar av musiken har också släppts på Spotify, vilket har fått inbitna fans att upptäcka Nina Åkerblom Nielsen. Under de senaste veckorna har hon sett en rejäl ökning i statistiken för hennes musik i streamingtjänsterna.

För medlemmarna i Sofia motettkör har spelsuccén varit en ovanlig, men rolig upplevelse. En del har också fått positiva reaktioner från barn och barnbarn.

Ska ni spela Crusader Kings III nu?

Solveig: Ja! Självklart.

Nina samtidigt: Nej! Det har jag verkligen inte tid med.

Fakta

Musiken till spelet Crusader Kings III komponerades av Andreas Waldetoft och Philip Wareborn. Körpartier sjöngs in av Sofia motettkör och solopartier av sångerskan Nina Åkerblom Nielsen. Andra medverkande är en ungersk symfoniorkester, medeltidsbandet Kalabalik och violisten Hanna Helgegren. Johan Torstensson från Aneby var ljudtekniker.