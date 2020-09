TV: Höglandssjukhuset snuvat på förstaplatsen – men AT-läkarna hyllar sin arbetsplats

Redan 2008 visade Höglandssjukhuset att man tog väl hand om sina unga läkare. Det återspeglades i SYLF-rapporten då sjukhuset i Eksjö toppade listan över att vara Sveriges bästa AT-ort.

Därefter har det blandats och gett – men till 2019 hade Höglandssjukhuset återigen klättrat upp i topp.

När 2020 års rankning nyligen presenterades lyckades Mora lasarett knäppa Eksjö på näsan och ta över förstaplatsen. Men Magnus Bodenäs kan ingenting annat än glädjas åt den hedrande andraplatsen.

– Jag kan inte känna en allt för stor besvikelse över att vi förlorat toppositionen. Det är väldigt små decimalskillnader som skiljer mellan att vara etta eller tvåa. Trenden är dock positiv och vi fortsätter visa vilken hög nivå det är på vår allmäntjänstgöring i Eksjö, säger Magnus Bodenäs.

Sveriges yngres läkares förening ger varje år sina medlemmar chansen att poängsätta de olika delarna av utbildningen. Det handlar om introduktion, handledning, instruktion, kollegiala stödet och utbildningen i sin helhet.

LÄS MER: AT-läkarna om hemligheten bakom lysande siffrorna: ”Vi uppmuntras att ta ansvar”

Medelvärdet över alla sjukhusen låg på 4,8 poäng av maximala 6 – och Höglandssjukhuset fick totalt 5,62 poäng. Mora lasarett drog in 5,68 poäng.

– Det är ett tecken på att alla som arbetar runt AT-läkarna förstår hur värdefulla de är. Våra ordinarie läkare och specialistläkare är måna om att ge de yngre en bra utbildning. AT-läkarna blir sedda, väl omhändertagna och ses som en given del i arbetslaget. Det ligger till grund för det fina resultatet, säger Magnus Bodenäs.

Han fortsätter:

– Självklart är rankningen viktig för oss. Höga poäng gör att vi kan locka till oss ett stort antal sökande, vilket senare underlättar urvalet i rekryteringen. Vi vill alltid plocka ut guldkornen för en framtida tjänst på sjukhuset.

Magnus Bodenäs började själv som AT-läkare på Höglandssjukhuset för över tio år sedan. Chef för AT-läkarna har han varit de senaste fyra åren.

– Det har varit en väldigt rolig och givande tid och det känns som att vi för varje år utvecklar verksamheten i rätt riktning.

AT-läkarna i Eksjö trivs – om man ska lita blint på SYLF-rakningen – betydligt bättre än vad kollegorna i Jönköping och Värnamo gör. På samma rankning hamnar Länssjukhuset Ryhov först på 59:e plats. Värnamo sjukhus återfinns som 62:a – nära jumboplatsen.

– Jag tror att AT-läkarna många gånger får en bättre utbildning på ett mindre sjukhus. På ett större får de kanske inte samma välkomnande och hamnar mer i skuggan. Många av de större sjukhusen ligger lågt på listan och det signalerar ändå att AT-läkare i storstäder inte är helt nöjda, säger Magnus Bodenäs.

FAKTA: AT-läkare

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. AT ska bestå av utbildning samt läkararbete under professionellt ansvar. AT ska också ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling. Allmäntjänstgöringen (AT) omfattar mellan 18 till 24 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. Oftast varar allmäntjänstgöringen 21 månader, som tidigare var den obligatoriska tjänstgöringstiden.