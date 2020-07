Tranåstjejernas affärsidé: Hjälpa personer i riskgrupperna

Det är genom Ungdrive som Moshda och Lina startat sin verksamhet. 17-åringarna ska till hösten börja sitt andra år på Holavedsgymnasiet. Moshda studerar på det naturvetenskapliga programmet, medan Lina går juridikinriktningen på samhällsprogrammet.

Lina såg en annons på Facebook om Ungdrive och intresset väcktes. Hon frågade Moshda om hon kunde tänka sig att vara med och sedan kom affärsidén snabbt.

– Ungdrive tyckte att vår idé var väldigt bra och innovativ. Vi fick väldigt bra respons från coacherna, säger de.

– Vi erbjuder hjälp till dem som är i riskzonen nu under pandemin. Olika tjänster som ska underlätta för dem.

Tjänsterna kan vara att de handlar åt någon, gör i ordning i trädgården, pantar eller sortera sopor.

– Och det är inte bara för dem i riskzonen, men det är dem vi är mest inriktade på, säger Lina.

Bakgrunden till hur företaget växte fram är förstås den rådande pandemin.

– Vi känner ganska många som är i riskzonen, både unga och äldre, och vet hur mycket de påverkas av detta, säger Moshda.

De berättar även att de förstås kommer att vidta försiktighetsåtgärder när de arbetar. Dels eftersom det är personer inom riskgrupperna de arbetar med, men också för att de ska hålla sig friska och kunna driva Riskhjälpen Tranås.

Företaget körde igång på riktigt för drygt en vecka sedan och responsen de har fått har varit positiv.

– Det känns bra. Det är skönt att kunna hjälpa andra och känna att man gör något för samhället, säger Lina.

Att boka in en tjänst gör man via Facebook eller genom att ringa. Har de hunnit få några beställningar än då? Javisst. Det tog inte lång tid innan det trillade in bokningar till Riskhjälpen Tranås.

– Vi har fått putsa fönster och göra trädgårdsarbete än så länge.

Ungdrive varar fram till den 5 augusti, men tjejerna är öppna för en fortsättning även efter det.

– Det handlar om efterfrågan. Eftersom vi är våra egna chefer kan vi själva bestämma när vi kan jobba och anpassa efter skolan, säger Moshda.

Eftersom båda är gymnasieelever har även de blivit märkbart påverkade av coronapandemin.

– Vi fick gå hem ganska snabbt och börja med det digitala. Det blev en stor omställning, men det har gått ganska bra tycker jag, säger Lina.