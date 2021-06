Tranås/Torpa föll i premiären: ”Vi låter dem göra mål på våra misstag”

Hemmaspelande Tranås/Torpa visade framfötterna redan tidigt i matchen när de inledde med två starka avslut så fort matchen blåstes igång. För gästerna Bankeryds SK tog det något längre tid att komma in i matchen, men när 20 minuter hade spelats var det en jämn drabbning det bjöds på.

Spelmässigt var det dock Tranås/Torpa som ägde bollen och styrde spelet under stora delar av den andra halvleken, medan Bankeryd främst fick sina chanser genom djupledsbollar och kontringar.

Det jämna resultatet höll i sig halvleken ut och de två lagen gick in i halvtidsvilan med ställningen 0–0.

När den andra halvleken drog igång var det ett Bankeryd med betydligt mer fart i benen och precision i passningarna som klev in på planen. Då dröjde det inte heller länge innan matchens första mål skrevs in i protokollet, när Rosanna Sjöberg slog in 0-1 genom ett fint skott utifrån.

Direkt efter Bankeryds ledningsmål spelade Tranås/Torpa fram till ett fint läge där det blev svårbedömd för domarteamet huruvida bollen var inne i mål eller inte. Inget mål dömdes dock till hemmalaget, men istället tog Hanna Sparv chansen bara ett par minuter senare och löste en kvittering till 1–1.

Tranås/Torpa fortsatte att leverera fina inlägg och flera avslut utanför straffområdet, men gång på gång var det en fot eller ett huvud från motståndarna som satte stopp på bollen. Samtidigt var det dåligt med svartklädda spelare i målområdet som var redo att trycka in bollarna.

Med knappt 20 minuter kvar av ordinarie speltid ledde ett missat bakåtpass till Tranås/Torpas målvakt Emilia Nilsson till att Bankeryds Rosanna Sjöberg fick göra sitt andra mål i matchen och hon fastställde därmed slutresultatet till 1–2.

– Jag tycker inte att vi kommer upp riktigt som vi vill. De pressar oss bra och vi klarar inte riktigt av att hantera det. Vi spelar fram till tillräckligt många lägen för att vinna matchen, men vi är inte tillräckligt skärpa idag, säger hemmalagets lagkapten Lydia Gustafsson efter matchen.

Tranås/Torpa – Bankeryds SK 1–2 (0–0)

Mål, Tranås/Torpa: 1–1 Hanna Sparv (53)

Mål, Bankeryd: 0–1 Rosanna Sjöberg (48), 1–2 Rosanna Sjöberg (72)