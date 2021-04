Tranås för 40 år sedan: Gripenberg tog hem spännande final i Femettan

Klass fem i Gripenberg segrade i finalen mot klass 5K i Norrskolan.

I det segrande laget tävlade trion Lena, Hjort, Johan Nykvist och Leif Andersson.

Det blev en dramatisk final in i det sista. Inte minst för det segrande laget som en timma före matchen fick plocka in en reserv. Det var Magnus Andersson som plötsligt blivit sjuk och i hans ställe fick Johan Nykvist hoppa in.

Och det var sannerligen ingen dålig debut. Gripenbergslaget missade endast en poäng av 24 möjliga.

Det var en fråga om kommunalpolitiken som avgjorde. Tävlingsledaren Agne Törngren frågade efter namnet på Tranås kommunalråd.

Gripenbergslaget tvekade inte på svaret - de bodde ju nästan granne med kommunalrådet Ingegerd Ekberg.

Norrskolan vacklade dock i sitt svar och det tycktes lite förvånade när de exempelvis kunde både för- och efternamn på Frankrikes president Valery Giscard d'Estaing.

För övrigt kunde båda lagen även namnge Englands premiärminister, Sveriges jordbruksminister och Kinas största ledare genom tiderna, liksom att det 30-åriga kriget började 1618 och slutade 1648.

Gripenberg vann till slut med siffrorna 23–19 och belönades med en skolresa till Kolmårdens djurpark tillsammans med läraren Bengt Lantz.

Norrskolan blev inte heller lottlös och andrapriset innebar en klassresa till Gränna.