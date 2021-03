Trädgårdsmästaren skolade om sig – blev kyrkogårdschef

När vi ses på Magnus Berggrens kontor har det bara gått några dagar sedan han började sin nya tjänst som kyrkogårdschef i Aneby pastorat.

– Jag har fått ett fint mottagande och känner mig välkommen, säger han.

Under de tre senaste åren har Magnus Berggren arbetat som park- och griftegårdschef i Tranås kommun. Men han kände att han ville lägga all kraft på kyrkogårdsverksamheten, så när tjänsten i Aneby pastorat utannonserades valde han att skicka in en ansökan.

Bland flertalet kvalificerade kandidater blev Magnus Berggren sedan erbjuden jobbet.

Kyrkogårdschefens främsta arbetsuppgift är att ha huvudansvaret för begravningsverksamheten. Kyrkogårdsförvaltningen har bland annat hand om den allmänna skötseln på pastoratets nio kyrkogårdar, och mot avtal sköter de också om gravplatser på uppdrag av gravägare.

– Aneby pastorat är mer än man tror utifrån. Det är en välutvecklad organisation som ligger i framkant.

Magnus Berggren, som är bosatt i Gränna, har ingen tidigare anknytning till Aneby kommun. Han säger att han nu behöver bekanta sig med den nya arbetsorten och dess invånare.

– När det stod klart att jag fått tjänsten tänkte jag att folk kanske skulle tycka att det vore bättre om man valt någon med lokalkännedom. Men från första stund har jag bara fått positiva kommentarer från människor som bor eller har bott här. Jag fick en trevlig bild av kommunen direkt.

Magnus Berggren har en bakgrund som trädgårdsmästare. Tillsammans med sin fru Berit drev han under knappt 20 år en plantskola som senare, i samband med att sortimentet växte sig större, utvecklades till ett så kallat garden center.

Det praktiska yrket var slitsamt för kroppen. När makarna var i 40-årsåldern valde därför båda två att byta karriärer.

– Berit började studera först, medan jag drev företaget vidare i ytterligare ett år.

Magnus Berggren tillbringade sedan två år på Komvux där han läste upp sina betyg, innan han kom in på en ingenjörsutbildning på högskolan i Jönköping. Berit studerade till sjuksköterska, ett yrke hon arbetar med än i dag.

– Jag minns att barnen kommenterade att det var lite roligt att hela familjen gick i skolan samtidigt, säger Magnus Berggren och ler.

De tre barnen är nu vuxna och utflugna från hemmet sedan länge. På senare år har familjen också utökats med fyra barnbarn.

Magnus Berggren, som nyligen fyllde 61 år, har nu en förhoppning om att den nya arbetsplatsen blir den sista innan han går i pension.

– Det kan man ju såklart aldrig veta på förhand, men efter några dagar här i Aneby känns allt annat avlägset. Jag hoppas att jag ska trivas bra här, och att folk i sin tur kommer att trivas med mig.

Han känner sig ödmjuk inför sitt uppdrag.

– Jag vill inte vara någon ”hemma på min gata i stan”-person som kommer och säger att ”så här gjorde vi i Tranås” eller liknande. Här är det Anebys modell som gäller och som vi arbetar vidare med.

Magnus Berggren avslutar:

– Något av det viktigaste för mig i mitt ledarskap är att se medarbetare lyckas, växa och bli så bra som de kan.