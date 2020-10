Torstenssons klassmål sänkte Troja: ”Håller segern väldigt högt”

Ni kan historien om Tranås AIF:s säsongsstart vid det här laget. De inledde säsongen med fyra poäng på de dem första matcherna. Men spelet har blivit allt bättre, laget har under hela säsongsupptakten trott på sin spelidé och hållit fast vid den.

Lagets tro på det egna spelet ställdes på prov igen när de spelade borta mot Troja/Ljungby på lördagen. För det var hemmalaget, som kom till spel med sex raka trepoängare, som tog ledningen i den första perioden när Tim Bothén gjorde 1-0 efter 2:08.

4:18 in på den andra perioden gjorde Hampus Gustafsson 2-0 när han tryckte in en lös puck framför August Hedlund.

Men den här upplagan av Tranås AIF fortsätter tro på sitt spel och ju längre matchen led ju bättre blev bortalaget.

– Vi är en stark grupp. Vi hade lite nya spelare som ska komma in i spelet och det tar lite tid. Vi har kanske inte ett helt nytt spelsätt, men lite nya idéer har vi och det har inneburit en process att ta sig igenom. Men det är jäkligt skönt att se att det vi gör fungerar. Försvarsspelet också, idag var vi fem backar och vi fick verkligen kriga. Forwards hjälper också till och då kommer vi verkligen ihop som grupp, säger Albin Torstensson om lagets starka tro på sin spelidé.

Pontus Eklöf gjorde det så viktiga reduceringsmålet till 2-1 knappt fyra minuter innan den andra perioden var slut. Fem minuter in på den tredje gjorde Max Rapp 2-2 efter en mycket fin framspelning av Fredrik Lindström.

Därefter var det Albin Torstenssons tur. Taif-backen tog pucken i egen zon och åkte hela vägen in i offensiv zon. Där dribblade han sig in i mitten, lämnade pucken till Pontus Eklöf som passade tillbaka till Torstensson som rakade in pucken i mål.

– Jag tänkte nog bara ta fart från början. Men jag såg att många åkte och bytte. Jag hade lite kräm kvar i benen så jag utmanade backen på insidan, där kom "Ponta" och det blev som en droppassning. Han spelade över till mig som fick öppet mål. Det blev ett jäkligt snyggt mål. Det var kul att göra mål, särskilt med ett avgörande borta mot Troja, säger Torstensson.

Outtröttlige Ivar Arnesson gjorde 2-4 i öppet mål och Taif tog tre poäng för tredje matchen i rad. Dessutom stoppade de alltså serieledande Trojas långa segersvit. Tranås är nu sex poäng bakom just Troja och har i en haltande tabell verkligen tagit sig närmare den absoluta toppstriden.

Hur högt håller du den här segern?

– Jag håller den väldigt högt. De hade ju inte förlorat efter full tid alls den här säsongen och gått helt rent efter att ha förlorat på straffar i premiären. Så det är jäkligt starkt att komma hit och vinna. Men vi vann här i allettan förra säsongen och det satt väl lite i bakhuvudena. Men just med starten vi har fått och att folk hade börjat tvivla gör att det är starkt att komma hit och vinna. Det är roligt för alla runt föreningen och visar att vi har något att komma med den här säsongen också, säger Torstensson.

Senast jag pratade med dig var efter förlusten mot Vimmerby, hur skulle du beskriva skillnaden i laget då och nu?

– Vimmerby körde ju över oss, men vi har inte tullat på något under träningarna. Vi har fortsatt tro på det vi gör. Det såg bra ut på träningarna, men trubbigt på matcherna. Men vi har fortsatt våga spela vårt spel och det är roligt att se hur ingen slutade tro på vårt tänk. Alla har haft tålamod och det fick vi ha idag också, när vi låg under med 2-0 mot Troja. Lagsammanhållningen och att vi fortsatte tro på det vi ville göra gör att det har släppt, säger Torstensson.

FAKTA: Hockeyettan södra

Troja/Ljunbgy–Tranås AIF 2–4 (1–0, 0–0, 0–3)

Första perioden: 1-0 (2:08) Tim Bothén (Lindqvist-Muci)

Andra perioden: 2-0 (4:18) Hampus Gustafsson (Enberg), 2-1 (15:43) Pontus Eklöf (Lindström, Isaksson), spel fem mot fyra

Tredje perioden: 2-2 (5:44) Max Rapp (Lindström, Isaksson), 2-3 (11:40) Albin Torstensson (Po. Eklöf), 2-4 (18:04) Ivar Arnesson (Olbing, Olsson), spel fyra mot sex.

Skott: 27-42 (10-15, 11,17, 6-10)

Publik: 50