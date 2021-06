Taif rekryterar från seriekollegan: ”Vi vill utvecklas som förening”

Arto Miettinen och Andreas Högosta är klara för a-laget.

Nu har juniorverksamheten i Tranås AIF fått en ny huvudansvarig. Klar för klubben är Vesa Ruuskanen som senast varit assisterande tränare i Hanhals.

– Han ska hålla i och coacha både J18 och J20, säger Stefan Fransson.

– Vi vill ha igång hela föreningen och juniorverksamheten. Tillsammans med Holavedsgymnasiet vill vi få till träningen där och nu har vi 05-or som kommer in lite från andra klubbar. Det sätter press på våra egna juniorer på något sätt, fortsätter han.

Det har funnits lite olika alternativ, bland annat så har Patric Kristiansson blivit tillfrågad. Men det blir alltså Ruuskanen, som även kommer vara en del av träningen på skoltid för gymnasieeleverna i föreningen.

– Det heter inriktning ishockey och har tidigare varit vid två tillfällen i veckan. Men där är vi och skolan överens om att erbjuda tre ispass under skoltid. Skolan är väldigt positiva till det och framöver kommer vi ha träningar under samtliga tre år, och inte bara under de två första som det varit tidigare. Så nu kommer vi erbjuda 03-orna tre pass under deras sista år också.

– Det är jättebra att kunna erbjuda våra utövare mycket is och matcher.

Vesa Ruuskanen började spela hockey i Sverige säsongen 89/90 och karriären fortsatte i landet till 2006. Sedan dess har han bland annat varit juniortränare i Trelleborg och nu senast assisterande tränare i Hanhals.

– Vi ska försöka få in några ledare till, men Vesa har helheten. Målet är givetvis att kunna lyfta upp några fler spelare till a-truppen. Vi vill fortsätta utvecklas som förening och tar inga risker i det här. Får vi till det kommer det bli oerhört bra, avslutar Stefan Fransson.