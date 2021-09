Taif nobbar provspelaren: ”Söker en som går in i topphierarkien”

Tranås AIF har åkt på den ena backskadan efter den andra under försäsongen. Det resulterade i att Gabriel Jammeh fick chansen att visa upp sig i Taif förra veckan.

Men det blir inte någon fortsättning i klubben för 21-åringen. Det bekräftar Stefan Fransson för tidningen under måndagen.

– Det var en möjlighet för honom att visa upp sig. Vi behövde en kropp i träning och den möjligheten var bra för oss båda. Men vi känner väl allihop att han inte är där vi är. Då är nog det bästa att han hittar något annat, säger Fransson och fortsätter:

– Jag söker efter en back som går in i topphierarkien. Och då finns det ingen anledning att bara utnyttja situationen för träning och då dra på mig extra grejer, han behöver ju boende och så vidare.

Taif är inte ensamma om att söka med ljus och lykta efter förstärkning i de bakre leden. Ett antal klubbar i Hockeyettans olika serier sitter i samma sits, ett tydligt tecken på att marknaden är tunn.

– Ja, vi är flera som söker backar. Jag söker ju två backar och en forward och det är klart att vår situation har förändrats drastiskt. Jag försöker och försöker, men det växer inte spelare på träd tyvärr.

Hockeyallsvenskan drar igång nu i veckan, kan det öppna dörrar för lån därifrån?

– Jag har hört mig för lite med tre klubbar om vad de har för möjligheter. Jag har fortfarande en dialog med två av dem. Det är möjligt att det kan dyka upp något jag kan hyra eller låna. Men det är inte heller optimalt, för då kommer de förmodligen inte träna fullt ut med oss.

– Jag hade kunnat tänka mig att om jag hittar en back, så kan den andra vara ett lån. Det skulle kunna vara en bra lösning, men jag vill inte ha två på det sättet. Jag måste hitta en ersättare till Samuli (Rahikainen). Det är ju helt otroligt att man kan ha sådan oflyt egentligen, att både han och Otto (Huttunen) gått sönder och är borta en hel säsong.

Hur nära är du att hitta nya spelare?

– Just nu har jag inga förslag ute ens. Det finns ingenting. Jag satt uppe någon natt och hörde mig för till andra sidan Atlanten. Men de verkar inte så sugna på Sverige just nu. Just nu är jag inte nära någon. Men det är som jag sa tidigare, vi kan inte heller ha någon spelare här som kostar pengar för boende och så vidare när man inte är där vi önskar på isen.

Skadelistan är fortsatt lång, men kan komma att kortas med ett par namn. Oskar Lindgren närmar sig och kan eventuellt gå för fullt redan under tisdagsträningen, och även Ivar Arnesson är med på is.

Stefan Fransson hade ingen ny information runt Fredrik Lindström på måndagseftermiddagen, men förhoppningen är fortsatt att de inte ska vara någon större fara. Det är också lite osäkert runt Jonas Fredriksson.