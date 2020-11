Taif föll tungt i rivalmötet: ”Speglar verkligen inte matchen”

Det är onekligen speciellt, och inte på ett bra sätt, att se två rivaler drabba samman om viktiga poäng i en mer eller mindre tom ishall. Men trots det började matchen i ett hyggligt tempo och Taif tog kommandot direkt.

De stressade fram en utvisning på hemmalagets målvakt Tomas Rydén som skickade ut pucken över sargen. I det efterföljande spelet i numerärt överläge gjorde Tranås mål. Simon Rodling hittade rätt efter en fin passning av Anton Blomberg.

Men hemmalaget skulle både kvittera och ta ledningen innan paus. Detta på sina två egentligen riktigt heta målchanser på hela perioden. 2-1 på tavlan efter första perioden. Mål som trots allt inte kändes så psykologiskt tunga, säger Filip Halvordsson.

– De är effektiva där. Men då var det inte så tungt, det var mycket kvar att spela och vi tänkte inte på det sättet. Sedan hade vi såklart gärna haft något mål mer, men det var mycket kvar att spela.

I mittperioden var det sämre spel av Tranås och inte sällan ganska rörigt i egen zon. I upptakten av perioden gjorde Vimmerby 3-1 och under de efterföljande minuterna hade Taif fullt sjå att hänga med i egen zon. Vid ett tillfälle slutade det med att både Simon Rodling och Filip Halvordsson visades ut och Vimmerby fick en lång chans i spel fem mot tre. Då klev Daniel Eriksson fram, höll tätt och bjöd på en läcker plockhandsräddning. Taif gjorde en ganska tafflig mittperiod och förlorade skotten med 22-6, men var bara ett stolpskott från reducering.

– Jag tycker de spelar upp sig lite i andra också. Men vi spelar fast oss och slarvar med pucken i mittzon. Vi kommer inte ner på djupet och de får istället långa byten på oss. Då blir vi lite trötta och det blir tufft. Men jag tycker ändå vi håller ihop det bra, säger Halvordsson.

Taif kom ut betydligt bättre i den tredje och fick in 3-2 när just Halvordsson tryckte in ett distinkt slagskott.

– Vi gör det jättebra i tredje och de har inte många sekunder med puck i vår zon. Det är vi som är nere i deras zon och det är synd att vi inte får in fler puckar, säger målskytten.

Men hemmalaget rann igenom och satte 4-2 med knappt fem minuter kvar och det avgjorde matchen, som slutade 6-2 efter ett mål i tom bur och ytterligare ett hemmamål i matchens sista sekund. Siffrorna speglar dock inte matchbilden och segermarginalen för Vimmerby är inte helt rättvisande.

– Nej, det är den verkligen inte. Jag tycker vi gör en bra match och studsar tillbaka bra jämfört med matchen mot Mörrum, säger Halvordsson.

Vad är det som skiljer idag jämfört med senast?

– Den matchen svängde mer fram och tillbaka. Nu var det mer disciplinerat och det passar oss bättre. Vi hade också pratat om att vi skulle spela enklare och mer strukturerat, säger Halvordsson vars lag spelar ytterligare två matcher den här veckan. På fredag väntar Kallinge/Ronneby på hemmaplan.

– Ja, det är bara att åka hem och försöka glömma det här. Sedan är det träning imorgon (läs torsdag) och match på fredag, avslutar Taif-backen.

FAKTA: Hockeyettan södra

Vimmerby HC – Tranås AIF 6–2 (2–1, 1–0, 3–1)

Första perioden: 0–1 (2:40) Simon Rodling (Blomberg, Olsson) spel fem mot fyra, 1–1 (7:41) Mathias Wigley (Lindgren, A. Carlsson), 2–1 (15:36) Todd Winder (O. Gustavsson, Lindgren)

Andra perioden: 3–1 (5:45) Philip Rondahl (Hellström, Vidmar)

Tredje perioden: 3–2 (7:33) Filip Halvordsson (Rapp, Palm), 4–2 (15:04) Oscar Gustavsson (Winder, Karlsson), 5–2 (17:30) Oscar Gustavsson (Vännström, P. Gustavsson), mål i öppen kasse, 6–2 (19:59) Hampus Sjöbrink

Skott: 47–35 (14–8, 22–6, 11–21)

Utvisningar: VHC: 6x2. Taif: 5x2

Publik: 50, Vimmerby Ishall

Laguppställning, Tranås AIF:

Målvakter:

Daniel Eriksson (Isak Wallin)

Backar:

Jacob Olbing–Fredrik Lindström

Ludvig Martinsson–Albin Torstensson

Filip Halvordsson–Love Palm

Forwards:

Pontus Eklöf–Anders Skoog–Rasmus Koskinen

Anton Blomberg–Lukas Isaksson–Hampus Olsson

Simon Rodling–Emil Backman–Ivar Arnesson

Tobias Sjökvist–Nicklas Nousiainen–Max Rapp

Melker Torstensson