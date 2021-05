Taif bekräftar – forward lämnar föreningen

Tranås AIF ha sedan tidigare meddelat att sju spelare från förra säsongens trupp lämnar föreningen.

Under måndagen är det nu bekräftat att även en åttonde spelare lämnar laget till kommande säsong. Taif meddelar på sin Facebook-sida att Emil Backman inte kommer spela kvar i klubben.

"Vi tackar Emil för tiden i Taif och önskar honom all lycka i framtiden", skriver föreningen i en kommentar.

Emil Backman anslöt till Tranås AIF under säsongen 19/20 och var en frisk fläkt under play off-spelet den våren. Den senaste säsongen var inte lika lyckad och på slutet, efter viss skadeproblematik, fick forwarden knapert med istid. Totalt under sin tid i Taif gjorde 22-åringen 12 poäng (4+8) på 47 matcher.