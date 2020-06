Streamingtips: Intressant serie om en värld där Tyskland vann kriget

Tänk om det var så att Tyskland och Japan vann andra världskriget? Det är grundtesen i tv-serien "The Man in the High Castle" som återfinns på Amazon Prime. Själva idén är tagen från den briljante sci-fi-författaren Philip K Dick vars alster har omarbetats till bland annat "Bladerunner", ”Total Recall” och ”Minority Report”.

I ”The Man in the High Castle” får vi en alternativ verklighet där Japan och Nazityskland har delat upp USA mellan sig och mellan deras riken finns en neutral zon. Där får vi följa såväl Nazisterna som Japanerna, men framförallt en motståndsrörelse som delvis drivs av hemliga filmer där vår verklighet visas skickas runt i USA.

I och med att det är Philip K Dick som har skrivit förlagan går det att räkna ut att det blir många vändningar av det sci-fi-aktiga hållet under seriens fyra säsonger, men de kommer jag inte att avslöja här.

Det finns bekanta ansikten som Rufus Sewell (”A Knight's Tale” och ”John Adams”), men främst är det mer okända namn som utgör rollistan. Men okänt betyder inte odugligt, snarare tvärtom. Bland annat ger Alexa Davalos och Luke Kleintank oerhört bra ifrån sig i de kanske största rollerna.

Kanske inte den glättigaste serien att ge sig i kast med under sommaren, men helt klart intressant och tänkvärd.

Michael Joelsson