Stor glädje på Taif-golfen – backen slog till med ett drömslag: ”Såg det hela vägen”

Tranås AIF:s flaggor var uppställda vid klubbhuset på Tranås Golfklubb. På lördagen var det Taif-golf.

– Vi vill gärna ge tillbaka till sponsorerna och det här är en rolig grej. Vi vill synas och förknippas med annat än hockey och vill ligga lite i framkant med sådant. Vi måste bredda oss och vill bidra med våra sponsorer så de inte bara köper en skylt och sedan är det klart, säger klubbchefen Stefan Fransson och fortsätter:

– Sedan är en sådan här dag kanske inte gratis, men det är värt det och är något vi vill utveckla ännu mer.

Efter golfrundan väntade middag och ett av samtalsämnena där är givetvis det William Wennström slog till med på banans åttonde hål. Karriärens första hole in one.

– Fy fan vad roligt, säger Wennström när det artonde hålet precis är spelat.

– Det åttonde hålet är 150 meter ungefär och jag slog väl åtta meter för långt och så spann bollen tillbaka. Man såg det hela vägen och när den gick i, det var skoj.

Vad tycker du om den här dagen som sådan?

– Skitkul, verkligen. Det är roligt att de har infört det och man får umgås och marknadsföra laget. Det är även kul att få se lite vad det är runtomkring laget också.

Hur ser du på årets Taif?

– Jag tror det kommer bli bra, alla i gruppen vill mycket och vi har en skön stomme från förra året. Samtidigt har vi spetsat till det lite ytterligare med de spelare som har kommit in, avslutar William Wennström som beställt champagne av lagets materialförvaltare. Ett hole in one är såklart värt att fira.