Stor genomgång inför södra hockeyettan – så har Taifs konkurrenter rustat

Borås HC

Spelare in: William Svensson, back (Växjö J20), Viktor Andersson, målvakt (Skövde), Anton Netterberg, back (Dalen), Anton Steiland, forward (Karlskrona J20), Rasmus Olofsson, forward (Karlskrona J20), Niklas Persson, back (Nittorp), Alexander Björklund, back (Skövde), William Danielsen, forward (Leksand J20), Erik Aterius, forward (Västervik), Markus Näslund, forward (Dalen).

Spelare ut: William Nordström, forward (Sölvesborg), Gustaf Jonsson, forward (Segeltorp), Johan Lantz, målvakt (Ulricehamn), Simon Kämpe, forward (slutar), Simon Westlund, försvarare (Värnamo), Mark Corbett, försvarare (slutar), Niclas Svedberg, försvarare (Sundsvall), Roman Andrejev, forward (Ulricehamn).

Kommentar: Poängmaskinerna Henrik Eriksson och Ludvig Jansson stannade kvar i klubben, som känns marginellt bättre inför den nya säsongen. Har bland annat tagit in Skövdes målvakt Viktor Andersson som hade 91,1 i räddningsprocent i vintras. Men som truppen ser ut i mitten av september ska det väldigt mycket till om Borås ska finnas med i racet om platserna i allettan, utan de får nog sikta in sig på att försöka undvika negativt kval under våren.

Halmstad Hammers HC

Spelare in: Anton Sundin, back (Hanhals, avslutade förra säsongen i Karlskrona), David Stenbacka, forward (Hanhals), Jakob Hellsten, målvakt (Leksand J20), Oliver Olsson, forward (Kallinge/Ronneby), Robin Dahse, forward (Sparta Sparsborg).

Spelare ut: Anton Malmborg, målvakt (Visby/Roma), Victor Gagic, forward (Troja), Hugo Klippfors, forward (ny klubb ej klar), Oscar Jakobsson, forward (Tyringe), Tim Bothén, back (Troja), Sebastian Åkesson, forward (Tingsryd), Kevin Loppatto, forward (Tyringe), Erik Åhlén, forward (ny klubb ej klar).

Kommentar: Anton Malmborg, Sebastian Åkesson och Victor Gagic är tunga tapp för fjolårssäsongens succélag. Maksims Semjonovs värvades in för att spetsa forwardsidan, men lämnade innan säsongen hann dra igång. Däremot är Robin Dahse tillbaka i Halmstad och han har varit en pålitlig poänggörare i Hockeyettan tidigare under karriären. Truppen känns stabil och kan absolut nå allettan, men laget kommer inte kunna slå ur underläge på samma sätt den här säsongen.

Hanhals IF

Spelare in: Tony Pappila, forward (Kristanstad), Rasmus Rosenqvist, forward (Vallentuna), Pa-Mansu Janneh, back (Kiruna AIF), Oliver Celec, forward (Kallinge/Ronneby), Alexander Stensson, back (Kalmar), Isak Ragnevad, målvakt (Tranås), Jens Hellgren, back (Vita Hästen), Mattias Elfström, forward (Troja), Måns Krämer, back (inlånad från Frölunda), Joshua Berger, forward (Grums), Markus Ruuskanen, forward (SaiPa U20), Albin Svensson, forward (Västerås IK J20), Filip Persson, back (Frölunda J20).

Spelare ut: Henrik Persson, forward (Vienna Capitals Silver), Emil Backman, forward (Tranås), Ludvig Rantanen, forward (slutar), Anton Sundin, back (avslutade säsongen i Karlskrona, nu i Halmstad), Adam Willig, forward (Mariestad), Philip Elgestål, forward (Mariestad), Ludwig Niederbach, forward (Örnsköldsvik), Niklas Torgersson, back (Mölndal), Lucas Högosta, forward (Mölndal), David Stenbacka, forward (Halmstad), Scott Hector, målvakt (Guts), Johan Holmberg, back (Bäcken).

Kommentar: Här har det hänt saker. 13 spelare in och 11 spelare ut. Laget har tappat sina fyra bästa poänggörare förra säsongen och även om det plockats in ett par bra hockeyettanspelare är det såklart svårt att veta var vi har Hanhals. Men med tanke på fjolårssäsongen och hur serien ser ut i övrigt har jag svårt att se hur de ska sluta bland de fem bästa.

Kallinge/Ronneby

Spelare in: Hampus Roos, forward (Olofström), Eddie Levin, forward (Oskarshamn), Sebastian Sundlöv, forward (Brynäs J20), Jonatan Asplund, back (AIK), Tomislav Lovric, back (Visby/Roma), Gabriel Johansson, forward (Forshaga), Jonathan Karlsson, back (Surahammar), Ludvig Carlsson, back (Östersund), Mikael Kurki, back (Gherdëina).

Spelare ut: Tim Henriksson, back (Strömsbro), Oliver Celec, forward (Hanhals), Oskar Lindgren, back (Vimmerby), Oliver Olsson, forward (Halmstad), Viktor Holmkvist, forward (Pantern), Jesper Solomon Frisell, back (Karlskrona), Oskar Brändström, back (Härnösand), William Wellén, back (Teg).

Kommentar: Boro/Vetlanda-produkten Alexander Heiver blev kvar, vilket såklart var oerhört viktigt för Kallinge/Ronneby. Eddie Levin gjorde 42 poäng på 40 matcher i HV71:s J20-lag och blir en spännande spelare att följa. Har ett vettigt målvaktspar, stabil backuppsättning och några vassa forwards. Här finns goda chanser till en plats i allettan, men det kommer bli tätt runt strecket.

Kalmar HC

Spelare in: Gustav Nilsson, back (Karlskrona J20), Robin Sundman, forward (Karlskrona J20), Zach Remers, forward (Buffalo State College), Arvid Leremar, forward (Karlskrona J20), Lukas Fransson, forward (Tønsberg Vikings), Marcus von der Geest, forward (Guts), Zack McFadden, back (University of Guelph).

Spelare ut: Adam Persson, forward (Nybro), Alexander Stensson, back (Hanhals), Eric Backman, back (Vimmerby), Jens Andersson, back (Ny klubb ej klar).

Kommentar: Var ytterst nära allettan i fjol, men missade till slut både det och play off-spel. Har trots den tunga säsongen sportsligt och turbulensen utanför rinken kunnat behålla en hel del spelare och kan komma att få ihop laget bättre denna säsong. Gör de det kommer de kunna blanda sig i striden om allettan-platserna.

Karlskrona HK

Spelare in: Fredrik Sandberg, back (Visby/Roma), Pontus Englund, back (RB Hockey Juniors), Martin von Schoultz, målvakt (Växjö J20), Adam Bäckehag, back (Leksand J20), Jesper Solomon Frisell, back (Kallinge/Ronneby), Christoffer Rasch, back (Vimmerby), Nestor Plarsmo, forward (Hammarby), Jonatan Lundin Andersson, forward (Frölunda J20), Maxim Maltsev, forward (Yunost Minsk), Filip Nordström, forward (Lindlöven), Alexis Binner, back (AIK), Oskari Siiki, forward (Tuto Hockey).

Spelare ut: Anton Sundin, försvarare (Halmstad), André Nordstrand, forward (Väsby), Hannes Johansson, forward (Tingsryd), William Pethrus, försvarare (Kristianstad), Måns Hermansson, försvarare (Fassa), Lukas Enqvist, forward (Hudiksvall), Henrik Rommel, forward (Väsby), Viktor Liljegren, forward (Västervik), Ludvig Jardeskog, försvarare (Västervik).

Kommentar: Vad ska vi egentligen tro om Karlskrona? Som bekant tvångsnedflyttades klubben från allsvenskan och kom igång med sitt lagbygge betydligt senare än övriga föreningar. Inleder säsongen med en tunn forwardsuppsättning, men där det onekligen finns spelare som ska kunna leverera. Känns ändå vågat och skulle sjukdomar och skador krypa sig på kan det bli en svår höst. Får laget vara helt och friskt är det ett topplag i serien, om inte kan det nog snabbt bli tufft. Tyvärr fick vi aldrig se kanadensiska talangduon Ridley Greig och Connor McClennon som ångrade sig och blev kvar på andra sidan Atlanten.

Mörrums GoIS

Spelare in: Didrik Jansson, målvakt (lån från Tingsryd J20), Emil Cederlund, målvakt (lån från Tingsryd J20), Tobias Henriksson, forward (Grästorp), Robin Vernström Palmqvist, forward (Olofström), Ludwig Svensson Träff, forward (Oskarshamn J20), Johannes Lundberg, back (Oskarshamn J20), Andreas Anarp, back (Tyringe), Emil Lindgren, forward (Brynäs J20), Caleb Eefting, back (Kalix), Adam Bäckstrand, forward (Växjö J20), Ahlbin Hernod, back (Nybro).

Spelare ut: Tim Hultstrand, målvakt (Trelleborg), Andreas Maier, forward (Väsby), Hampus Melén, forward (Troja), Emil Claesson, back (Nittorp), Dave Lindarv, back (slutar), John Moberg, forward (Nyköping), Andreas Silfverberg, forward (slutar), Jonathan Stålberg, målvakt (Kumla), Alexander Molldén, back (Kristianstad).

Kommentar: Har kvar sina tre poängstarkaste spelare från föregående säsong, men på det stora hela känns truppen för svag för att ta plats i allettan. Målvaktslösningen med att låna in två 19-åringar från Tingsryd är en chansning som blir intressant att följa, men som känns väl våghalsig. Caleb Eefting är ett spännande nyförvärv, men det här laget får det svårt i den så tuffa södra serien.

Nybro IF

Spelare in: Filip Bergman, forward (Olofström), Melker Bergman, back (Troja J20), Adam Persson, forward (Kalmar), Anton Schagerberg, back (Mora), Matej Galbavy, forward (Borlänge), Eric Gustafsson, forward (Grästorp), Mathias Kemppi, forward (Växjö J20), Albin Andersson, målvakt (Karlskrona J20), Ryker Leer, forward (Visby/Roma), Derian Hamilton, back (Fayetteville Marksmen), William Alftberg, back (Brynäs J20).

Spelare ut: Emil Norberg, forward (Köping), Fabian Ilestedt, forward (Västervik), Jonathan Augustin, back (Vimmerby), Viktor Lennartsson, forward (Forshaga), Ahlbin Hernod, back (Mörrum), Hampus Andréen, forward (Alvesta), Alex Ek, forward (Vallentuna), Alfred Andersson, forward (Värnamo).

Kommentar: Vann den södra serien förra säsongen innan laget tappade fart och var utslagna efter play off två. Har förvisso tappat ett par tongivande spelare, men har å andra sidan fyllt på bra. Det här laget bör finnas i toppen när hösten blir till vinter. Men det finns det som sagt fler lag som bör och något av alla tippade topplag kommer missa allettan. Nybro känns dock givna bland de fem bästa.

Tranås AIF

Spelare in: Daniel Eriksson, målvakt (Lindlöven), Simon Rodling, forward (Nyköping), Ludvig Martinsson, back (Nyköping), Christoffer Rapp, forward (Leksand J20), Hampus Olsson, forward (Troja), Love Palm, back (Tranås J20), Melker Torstensson, forward (Tranås J20), August Hedlund, målvakt (Vita Hästen, lån).

Spelare ut: André Astley, forward (Surahammar), Jesper Bärgård, forward (Enköping), Isak Ragnevad, målvakt (Hanhals), David Ojamäe forward (Nyköping), Victor Jonsson målvakt (Boden), Hannes Rydin Irebro, back (Mjölby), Antti Kauppila, back (Boden), Isak Ahrling, back (Teg).

Kommentar: Har, precis som klubbchef Stefan Fransson sagt till tidningen vid flera tillfällen, byggt vidare på förra säsongens trupp. Victor Jonsson var visserligen lysande i play off-spelet i våras, men i övrigt känns spelartappen överkomliga. Rodling, Martinsson och Olsson är spännande nyförvärv och Emil Backman, som anslöt sent, inledde lovande i Taif förra säsongen. I mina ögon är Taif ett på pappret bättre lag än förra säsongen där backsidan med Fredrik Lindström i spetsen och nya Martinsson som enda nyförvärv, känns både trygg och stabil. Får nya tränaren Niclas Högberg ihop det ligger vägen mot allettan öppen, men som tidigare nämnt kommer det med stor sannolikhet bli en rafflande säsong.

IF Troja/Ljungby

Spelare in: Noa Lindqvist Muci, forward (Grums, hann spela en match i Troja förra säsongen), Hampus Melén, forward (Mörrum, hann spela två matcher i Troja förra säsongen), Jesper Emanuelsson, forward (Mölndal), Victor Gagic, forward (Halmstad), Anton Hjalmarsson, målvakt (Alvesta), Alexander Bjurström, forward (Almtuna), Tim Bothén, back (Halmstad), Måns Hansson, back (EK Zell am See), Hampus Gustafsson, forward (Rögle).

Spelare ut: Sebastian Hansson, forward (Boden), Mattias Elfström, forward (Hanhals), Oscar Öhman, forward (Kristianstad), Carl Enstig, back (Kristianstad), Mattias Åkesson, forward (Herlev Angels), Alexander Edström, back (Herlev Angels), Jonatan Nielsen, back (Rødovre Mighty Bulls), Anton Svensson, målvakt (KH Torun), Hampus Olsson, forward (Tranås), Felix Wermelin, forward (Dalen).

Kommentar: Under seriens upptaktsträff var det Troja som fick flest förhandstips av lagens tränare. Jag tror, såklart, att laget kommer vara ett topplag i serien, men tycker inte det går att blunda för det som lämnat Ljungby. Lagets fyra bästa poänggörare förra säsongen har försvunnit. Även om de bland annat plockat in forwards med SHL-matcher på meritlistan i Alexander Bjurström och Hampus Gustafsson, samt seriekonkurrenters poängmaskiner så går det absolut inte att garantera att spetsen finns. Målvakts- och backsida känns dock oerhört solitt och nog kan det bli en lång och rolig säsong för Troja, trots allt.

Tyringe SoSS

Spelare in: David Nilsson, back (Glimma), Victor Carlsson, målvakt (Jonstorp), Casper Åkesson, forward (Jonstorp), Mattias Eklund, back (Lejon), Casper Andersson, forward (Teg), Oscar Jakobsson, forward (Halmstad), Jacob Sandberg, back (Färjestad J20), Joakim Nilsson, forward (Kumla), Samuel Hou Gustafsson, back (Kumla), Kevin Loppatto, forward (Halmstad), Henrik Mærsk, forward (Kiruna), Viktor Burman, forward (Vännäs), Daniel Carlqvist, back (RB Hockey Juniors), Matthew Cuce, forward (Elmira College), Fabian Hast, forward (Tønsberg Vikings).

Spelare ut: Ludvig Adamsen, back (Frederikshavn White Hawks), Sebastian Freed Karlsson, forward (Örnsköldsvik), Felix Lindgren, forward (Östersund), Andreas Anarp, back (Mörrum), Adam Ringdahl, forward (Osby), Melker Persson, back (Örnsköldsvik), Kevin Eriksson, forward (Helsingborg), Eric Henriksson, forward (Alvesta).

Kommentar: Skrapade inte ihop mer än 9 poäng förra hösten och sedan dess har mycket hänt i truppen. För även om det i den här uppräkningen inte ser ut som att så många spelare lämnat ska det läggas till att de hade ett gäng spelare på lån under delar av förra säsongen. Som lag är det nog inte någon som med säkerhet kan säga hur det här laget kommer prestera. Det ska mycket till om det går sämre än förra säsongen, men det ska också mycket till för att det här laget ska ha med toppen att göra.

Vimmerby HC

Spelare in: Gustav Bågenvik, målvakt (Grums), Jonas Nyman, forward (Skövde), Jonathan Augustin, back (Nybro), Oskar Lindgren, back (Kallinge/Ronneby), Gustav Jansson, forward (Vallentuna), Olle Hellström, back (Kiruna), Ludvig Vännström, forward (Piteå), Todd Winder, forward (University of Guelph), Eric Backman, back (Kalmar), Victor Östling, forward (SC Riessersee).

Spelare ut: Romans Semjonovs, forward (Tingsryd), Oscar Walldén, målvakt (Hammarby), Jesper Norbäck, forward (Almtuna), Nils Rygaard, forward (klubb ej klar), Herman Johansson, back (Visby/Roma), Jonatan Augustsson, forward (Tyresö/Hanviken), Niklas Salo, forward (Kiruna), Kristoff Kontos, forward (Boden), Christoffer Rasch, back (Karlskrona).

Kommentar: Jag tror redan jag har använt ordet solitt i den här genomgången och det ordet använder jag igen när det är Vimmerby HC:s tur. Semjonovs lämnade för Tingsryd, men som helhet känns truppen bra. Solitt var ordet. Även om målvaktssidan nog även är bättre än solid. Tomas Rydén har visat under flera år att han vet hur man stoppar puckar i Hockeyettan. Har alla möjligheter att nå allettan, men då räcker nog varken godkänd eller solid i det som, som sagt, blir en härlig uppgörelse om topp fem-platserna.

Fotnot: Källa, Eliteprospects.com, sammanställningen slutfördes tisdagen 29 september.