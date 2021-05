Stålhammar: ”Med musik kan vi motverka främlingskap”

Småregnigt och lite kallt. Det är sommarkvällskonsert utomhus. Ensemblen gör sitt bästa för att hålla publiken varm. Resultatet är lyckat. Plötsligt hörs ett svagt nynnande. Störande? Det tilltar efter hand, men överröstar inte musiken. Det är någon ur publiken – en mansröst. Rösten smälter samman med ensembleklangen. Den stör inte. Den lyfter den musikaliska upplevelsen till en helt ny nivå. Musiken börjar vibrera. Samspelet mellan rösten och ensemblen skapar ett av dessa sällsynta ögonblick som ibland brukar beskrivas som ”Starka musikupplevelser”. Jag fick det återberättat av en person som stod bredvid ”sångaren”. Det blev en unik och minnesvärd musikupplevelse. Ibland drabbas man av musik på ett ovanligt sätt. Det här var ett sådant tillfälle. Själv satt jag på en annan plats och hörde inte nynnandet överhuvudtaget.

Det är något fascinerande över att människor, kanske helt okända för varandra, kan uppleva och hänföras av konst och musik tillsammans. Om det så är folkmusik, klassiskt, jazz, rock, pop eller kanske ett nynnande spelar ingen roll. Genom upplevelsen kan ett slags samförstånd uppstå.

När musikpsykologen Alf Gabrielsson beskriver ”starka musikupplevelser” understryker han att ”musik är mycket mera än bara musik”. Sinnesstämning, tid, plats, miljö och tidigare erfarenheter är bara några av de faktorer som spelar in. Det handlar om ”igenkänning”, inte bokstavlig, utan istället om en känsla man själv känner igen sig i. Estetiska upplevelser och olika typer av kulturella uttryck och verksamheter kan framkalla den. Det är sinnenas kommunikation. Den är oberoende av social och kulturell bakgrund och är därför en stor tillgång för att till exempel motverka främlingskap. När allt faller på plats och ”tonträffen” blir total kan det leda till unika gemensamma upplevelser, kanske något man aldrig glömmer. Gabrielsson grundar sina iakttagelser på flera hundra berättelser från såväl unga som äldre, från musiker som icke musiker.

Som lyssnare eller betraktare är vi långt ifrån passiva mottagare när vi upplever konst och musik. Den egna tanke- och sinnevärlden observerar, väljer, jämför och tolkar – ofta omedvetet. Den brittiske musikforskaren Alan Tayler poängterar att det vi sett och hört innan finns med som bakgrund till våra reaktioner. Det gäller både sändare och mottagare. Upplevelsen av till exempel, en teater, ett musikstycke eller ett konstverk vilar därför på erfarenheter – dels på våra egna och dels på det samspel som uppstår när människor med olika erfarenheter och upplevelser möts. Influenserna ger näring åt skapandet. Häri ligger skapandets energi. När människor skapar tillsammans, om det så är i orkestrar, kulturskolor, föreningar eller studiecirklar, både vidgas och fördjupas de konstnärliga visionerna. Det finns många exempel på detta, inte minst folkmusikfestivalerna där traditionell musik från flera kulturer kan höras. ”Urkult” i Ångermanland, ”Folk och världsmusiklägret Ethno” i Dalarna, och Internationella Spelmansstämman på Konstepidemin i Göteborg är bara några exempel. Även enskilda artister, som multimusikanten Ale Möller, har bidragit till att utveckla den musikaliska mångfalden på den skandinaviska folk- och världsmusikscenen.

Det konstnärliga skapandet är inte avskilt från, eller oberoende av, omvärlden. Den mytiska bilden av det isolerade geniet är falsk, menar Taylor. Den ger en felaktig bild av den process som leder fram till ett konstverk. Istället handlar kreativitet om olika former av samspel. Den kan beskrivas som en undermedveten dialog med tidigare upplevelser. Detta tar inte bort det faktum att till exempel en skicklig tonsättare, skådespelare eller bildkonstnär kan betraktas som ett geni. Att ta till sig och absorbera olika intryck, låta dem omformas och stöpas i den egna tanke- och sinnevärlden, det är det som är genialitet, menar Tayler. I lyckade fall kan det leda till igenkänning för lyssnare och betraktare. Artister och publik kan mötas och känna samhörighet – trots skiftande erfarenheter och kulturell bakgrund. Det är så konstnärlig beröring uppstår. Här kan, till exempel, föreningar, bildningsförbund, kulturskolor och kulturhus spela en viktig roll. De kan bidra till att främja ett samhälle där vi kan leva tillsammans, skapa tillsammans och, med hjälp av konsten, utbyta erfarenheter.

När exempelvis ett folkbildningsförbund, som Studiefrämjandet i Jönköping, vill motverka främlingskap, rasism och istället betona mångfald har det insett värdet av att dela både individuella och kollektiva kulturupplevelser. Det är så konsten och kulturen kommunicerar – sinnenas samtal. Därför är kulturlivet inte en perifer företeelse för några få människors särintresse. Det är navet i samhället där människor, med olika bakgrund, kan kommunicera erfarenheter och upplevelser. Det gäller både lokalt och globalt.

New York Philharmonic Orchestra betonar det när de, tillsammans med många andra kulturutövare, tar ställning för de asiatiska skådespelare och artister som blivit utsatta för hat och hot i samband med coronavirusets utbrott: ”We stand in solidarity with Asian, Asian American, and Pacific Islander members of our Orchestra, Board, and Staff, as well as our communities near and far. We must work together to make the world safer and more harmonious.”

När kulturskolelever i Jönköping, Habo, Vaggeryd och Eksjö spelar, sjunger, målar, sysslar med teater och film utvecklar de inte bara sig själva utan även samhället i stort. När barn, ungdomar och vuxna möts i inspirerande och kreativa miljöer, som Gummifabriken i Värnamo, Spinnet i Habo och Spira är det ett sätt att vårda både individens och samhällets själ.

Kulturupplevelser delas och uppstår på flera sätt, både i New York och i Jönköping – ibland rentav genom ett nynnande i regnet.

Börje Stålhammar

Professor emeritus i musikvetenskap

LÄS MER

The Imagination of Experiences.

Musical Invention, Collaboration, and the Making of Meanings,

Alan Tayler

Routledge (2021)

Starka musikupplevelser

Musik är mycket mera än bara musik

Alf Gabrielsson

Gidlunds förlag

FAKTA

Festivalen ”Urkult” är en mötesplats för musik- och kulturintresserade från olika delar av världen. Förutom konserter består programmet även av aktiviteter som barnteater, kurser, verkstäder och poesi. Den pågår i byn Näsåker i Ångermanland. Inställd i år.

Folk- och världsmusiklägret Ethno i Rättvik startade för trettio år sedan. Numera arrangeras det i en rad länder och på fem kontinenter. I år blir det digitalt.

Internationella Spelmansstämman på Konstepidemin är en stämma där traditionell musik från olika kulturer brukar spelas och utvecklas. Den pågår där Göteborgs gamla Epidemisjukhus tidigare låg. Därav namnet ”Konstepidemin”. 1987 omvandlades området till ett konstnärsdrivet kulturcentrum. Ingen stämma i år.