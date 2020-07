Sommarlyssning: Tre poddar som lär dig mer om världen

1. "En ledande röst i den svenska debatten om rasism"

Podd: Raseriet

Kusinerna Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby startade podden “Raseriet” 2016. Idag har podcast-duon över 30 000 följare på Instagram och har blivit en ledande röst i den svenska debatten om rasism. Kusinerna har släppt ett flertal intressanta och viktiga avsnitt om just aktivism och antirasism sedan #BlackLivesMatter-rörelsen tog fart igen i slutet av maj. I avsnitten diskuteras också feminism, populärkultur, relationer och vardag. Lyssna för lärorika och tankeväckande samtal om högt och lågt - men med välformulerade och problematiserande resonemang som utgångspunkt.

Med: Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby

Avsnitt: En gång i veckan

Finns: Endast på Spotify sedan 2019

2. "Från hälsa och träning till kärlek och sjukvårdspolitik"

Podd: Science vs

“Science vs” är en amerikansk podd som går till botten med allt vad heter dieter, trender och myter för att reda ut vad som är faktiskt är sant om hälsa. Under våren har podden främst handlat om coronaviruset, och där finns många intressanta avsnitt att lyssna till. Spännande avsnitt att spana in handlar bland annat om hur viruset fungerar, den svenska strategin ur ett amerikanskt perspektiv och när ett vaccin är att vänta. När podden inte handlar om coronaviruset diskuterar Wendy Zukerman, Rose Rimler och Meryl Horn, en stor bredd frågor - från hälsa och träning till kärlek och sjukvårdspolitik. “Science vs” avsnitt är alltid skarpa och värda att lyssna på.

Med: Wendy Zukerman, Rose Rimler och Meryl Horn

Avsnitt: En eller flera gånger i veckan

Finns: Där poddar finns

3. Kunskapens mysterier

Podd: Myter och Mysterier

“Myter och mysterier” är idéhistorikern Per Johansson och radioskaparen och skribenten Eric Schüldts podd om världens många mysterier. Podden sänds i säsonger med specifika teman. I den senaste säsongen av podden tar sig Per Johansson och Eric Schüldt an “Staten och kapitalet” i nio avsnitt. Där diskuteras ämnen som naturens rättigheter, olja, skulder, pengar och äventyr. I säsongen “In i mörkret”, som släpptes 2018, utforskar programledarna Bibeln med hjälp av frågor som: Vad händer när man utsätter sig för de texter i Bibeln som påverkat så många människor under så många år? Vem var egentligen Maria Magdalena? Och varför är begär en så grundläggande instinkt? En intresseväckande och rolig podd där man alltid lär sig något nytt.

Med: Per Johansson och Eric Schüldt

Avsnitt: Släpps i säsonger

Finns: Där poddar finns