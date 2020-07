Semesterbeskedet: Efter kyliga regnskurarna – snart kommer sommarvärmen

Under mitten av juli till början av augusti har flest svenskar semester och på grund av den pågående coronapandemin hoppas nog många på en extra härlig sommarvärme. Men vädret har den här månaden hittills varit instabilt – och det är något som ser ut att fortsätta i veckan.

– Ett nederbördsområde kommer in under tisdagsmorgonen och det väntas dröja kvar under onsdagen också. Det ser inte ut att bli så intensivt regn men det blir mulet och en lägre dagstemperatur, säger Sofia Söderberg.

Men i slutet på veckan skruvas semestervärmen upp. Enligt Sofia Söderberg blir vädret ”högtrycksbetonat”, vilket betyder att solen kommer att värma på samtidigt som temperaturen stiger. I början på helgen kan det bli upp till 22-23 grader varmt.

– Jag skulle inte kalla det för ett högtrycksområde men det blir högtrycksbetonat. Det är inte så bra förutsättningar för molnen, solen kommer få mer utrymme och det blir ungefär så varmt som vi är vana vid i juli.

Dygnstemperaturen i juli har i år annars varit ungefär 2-3 grader kallare än vad det brukar vara den här månaden, samtidigt som det nästan har kommit dubbelt så mycket regn och skurar.

– Vi har ett lågtrycksområde högre upp i atmosfären och då kan det bli sådana här perioder med en kylig luft. Det som är lite ovanligt är att lågtrycksområdet har stannat kvar så länge och att det fuktigt och regnigt gör att maxtemperaturen trycks ner, säger Sofia Söderberg.

Det är i nuläget oklart om helgens sommarvärme stannar kvar nästa vecka men enligt SMHI:s prognos kan svenskarna vara hoppfulla om ett soligare väder den kommande tiden.

– Rent generellt ser det ut som att vi kommer få ett mer ”normalt” juliväder nu, säger meteorologen.