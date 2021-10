Så var första festhelgen utan restriktioner: ”Inte som i Norge”

Tio personer har omhändertagits för berusning i Jönköpings län och ytterligare fyra personer togs in för provtagning för misstänkt narkotikapåverkan under natten till söndagen. Under natten till lördagen var antalet berusade nio personer och fem misstänks ha varit narkotikapåverkade. Polisen vittnar om att den första restriktionsfria helgen har varit lugn.

– Det har varit en del folk ute på krogarna och stämningen har varit god. Det har varit ungefär som en vanlig lönehelg, säger polisens presstalesperson Angelica Israelsson Silfver.

Polisen hade stärkt bemanningen för att kunna hantera eventuellt stök.

– Vi hade stärkt upp med lite mer personal eftersom det alltid finns en risk för mer våld i samband med alkoholintag. Men vi har jobbat tillsammans med krogägarna för att få det lugnt. Medborgarna har skött sig väldigt bra och med facit i hand har vi inte behövt använda så mycket mer resurser än vanligt, säger Angelica Israelsson Silfver.

Hon jämför Sveriges situation med vårt grannland i väst.

– Det har inte varit som i Norge,. De har ju haft en annan situation där de gått från noll till hundra, säger Angelica Israelsson Silfver.

I norska nyhetsmedier har man kunnat ta del av en rapportering om fullskaliga slagsmål och stök.

– Här i Sverige har vi ju hanterat det lite annorlunda. Man har kunnat besöka krogen under sommaren även om man kanske inte har kunnat stå på dansgolvet. Men steget blev inte lika stort, konstaterar hon.