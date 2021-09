Så lätt är det att skaffa droger i länet – bara storstäderna är värre på ny ”knarklista”

Brottsförebyggande rådet (Brå) har kunnat belägga 29 platser i Jönköping där man vet att det förekommer droger. Det innebär att det är åtta platser per 100 000 invånare. Bara storstadsregionerna Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholm ligger högre än Jönköpings län med 130, 116 och 107 platser som identifierats som öppen narkotikaförsäljning i problemområden.

Katharina Tollin är en av utredarna på Brå och hon förklarar att man inte haft möjlighet att kolla närmare på respektive område. Men hon säger att det generellt kan röra sig om att det är en hög tillgång och efterfrågan till narkotika när ett område har många identifierade platser med öppen narkotikaförsäljning.

– Det skulle kunna vara så att det finns flera kriminella nätverk som konkurrerar om platser och det skulle kunna leda till det blir fler platser med öppen narkotikaförsäljning. Kriminella nätverks ägande och kontroll av platser spelar också en viktig roll. Det skulle kunna vara så att kriminella nätverk äger vissa geografiska områden och att man därmed kan sälja narkotika öppet på fler platser i Jönköping medan någon annan sköter markförsäljningen, säger Katharina Tollin.

Hon förklarar att det finns olika typer av narkotikaförsäljning och att allt inte sker öppet. En hypotes som de tittat på, men som inte tas upp i rapporten, är att närheten till E4 ska ha betydelse för narkotikaförsäljningen.

– Vi vet att det förekommer en hel del narkotikatransport längs med E4. En stor del av narkotikan kommer in med lastbilar via Öresund, Trelleborg och Helsingborg och att de sedan kör vidare genom Sverige. De kriminella nätverk med högst kapacitet har ibland lastbilar som kör narkotika som enbart är till dom, medan andra nätverk köper in sig i lastbilar som är på vägen, berättar Katharina Tollin.

Lastbilarna kan i sin tur stanna vid orter som exempelvis Jönköping, Västerås och Södertälje på vägen genom Sverige.

– Vår rapport visar att det är mycket kontakter även över stads- och regionsgränserna och att man köper och säljer emellan sig. Finns det då en region med ett brett kontaktnät så finns det goda förutsättningar för att det kommer in mycket narkotika där, fortsätter Katharina Tollin.

I rapporten skiljer man på narkotikaförsäljning på allmänna platser och försäljning på platser som kriminella nätverk gör anspråk på. Exempel på allmänna platser är Plattan på Sergels torg i Stockholm. Där kan vem som helst sälja narkotika, medan det på andra platser i bostadsområden beskrivs finnas en djupare strävan om att kriminella ska kontrollera platserna.

Brå har intervjuat 16 personer som själva varit eller är i narkotikabranschen på olika nivåer. Intervjupersonerna har då beskrivit att det i vissa områden är kriminella nätverk som styr, att de bestämmer vad som säljs, vem som säljer och hur det får säljas.

– Kriminella nätverk strävar efter att skapa monopol i dessa områden och då vill man ha en del av kakan på all typ av narkotikaförsäljning där, förklarar Katharina Tollin.

När det gäller säljarna ser man ett brett spektrum. I den öppna gatuförsäljningen rör det sig oftast om yngre killar vars syfte är att komma in på marknaden, tjäna pengar och bygga upp kontakter.

– När man kommit in på marknaden och rekryterat egna kunder sköts försäljningen via mobilkontakter och krypterade appar. Här hittar vi dem som tjänar mycket pengar och som har bra kundkontakter. De kan hyra ut mobilen utan att själv sälja och de kan också sälja luren vidare för mellan 50 000 och 500 000 kronor, berättar Katharina Tollin.

FAKTA: Narkotikaförsäljningen i Sverige

► Bland de som köpt narkotika på darknet plus de som åkt fast för narkotikabrott, innehav eller eget bruk, var 85 % män. Flertalet var 20-39 år.

► Enligt information som Brå fått via polisen över 10 000 köpare som hittats via darknets svenska del ”Flugsvamp” hade nio av tio av dessa personer som hittades där svensk bakgrund. Det går att jämföra med de 40 000 personer som åkte dit för innehav eller eget bruk av narkotika 2018, där flera hade utländsk bakgrund.

► De som köpte narkotika på darknet hade också högre inkomst och högre sysselsättning jämfört med övriga som brukar åka fast för eget bruk av narkotikabrott, eller innehav av narkotika. Men det är ändå lägre inkomst jämfört med medianinkomsten i Sverige i stort.

Källa: Brå