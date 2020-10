Regnbågsveckan invigs i Tranås: ”Vi ville göra det här möjligt”

Kultiveras at the Fringe fick under sommaren ställa in sin festival men valde att gå ihop med kultur och fritids regnbågsvecka. Under veckan anordnas utställningar, poesiuppläsningar, dans, teater och mycket mer.

– Vi är många som samverkar och vi har sponsorer som gör det här möjligt, säger Chatrine Elovsson. Vi ville att det skulle bli ett firande och nu blir det med begränsat antal platser, men vi spelar också in en hel del som man kan ta del av på nätet.

Kultur och fritid har bjudit in gymnasie- och folkhögskoleelever att delta i utställningen normstorm. I projektet har eleverna fått jobba både i grupp och enskilt under temat att bryta normer genom bilder och texter. Gensvaret har varit stort.

– Det har varit mycket bra, det har varit runt 75 elever som deltagit, säger Lars-Erik Strand, lärare på Holavedsgymnasiet.

Bilder och berättelser ställs ut i Smatten vid Tranås bibliotek.

– Märker vi att det blir trångt kan en del av utställningen också finnas på biblioteket, fortsätter Lars-Erik Strand.

Under måndagen den 12 oktober klockan 17 invigs festivalen och regnbågsveckan under en timmas långt program i Holavedsgymnasiets aula.

– Estetprogrammet kommer delta på invigningen med dans och teaterstycken, Kurre Carlson klipper bandet och musikelever från folkhögskolan kommer att spela. Invigningen är öppen för alla, men man måste ha en biljett, säger Chatrine Elovsson.

Förutom att Tranås kommun regnbågsflaggar under veckan kommer också en del affärer regnbågsskylta. I Svenska kyrkan hålls en regnbågsmässa och föreläsning, på biblioteket anordnas sagostund med drakar och dragqueens.

På tisdagen kommer en flashmob hända utanför Ica med estetprogrammets danselever och en extra kulturell fredagshandel kan också utlovas. Detta är bara en del av alla punkter i programmet.

Kultur och fritid har bjudit in ett tiotal grupper att filma i studio och de konserterna släpper man under helgen vecka 42 på sociala medier, samt Youtube.

– Vanligen under de här veckorna brukar det hållas en rad höstkonserter, men nu har vi valt att göra på det här sättet i stället och så man har haft något att jobba med under hösten, säger Claes Sjökvist.

För att främja kompetensutveckling för kommunens personal så har man under gymnasieskolans studiedag på torsdagen en digital föreläsning.

Hela programmet för kultur och fritids regnbågsvecka och Kultiveras festival at the Fringe kan man se på deras respektive sajter.