Regionen vittnar om att smittan rusar – flera svårt sjuka unga läggs in: ”Tror tredje vågen är här”

Region Jönköpings län vädjar nu till invånarna att följa restriktionerna och uppger att det endast är detta som kan hjälpa i nuläget.

– Det är en klar ökning. Jag vet inte om det är en sportlovseffekt, men under sista veckan har vi lagt in 27 personer i åldersgruppen 30-40 år. Och då lägger vi inte in någon för observation utan det handlar om personer som verkligen behöver vård. Läget är oroande. Jag tror tredje vågen är här, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

FOTNOT: Texten uppdateras.