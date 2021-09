Posomgruppen i Vetlanda tar emot i Missionskyrkan efter dödsolyckan

Det var fem personer inblandade i olyckan, flera med Vetlandaanknytning.

Polisen har under kvällen gått ut med att de båda omkomna pojkarna, 16 och 17 år är från Jönköpings län, men har inte velat berätta mer än så. Anhöriga har under eftermiddag och kväll underrättats och nu ikväll bjuder Vetlanda kommun in personer som behöver någon att prata till Missionskyrkan. Där finns människor som är beredda att lyssna och ge tröst från Posomgruppen, en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande.

Trafiklyckan inträffade vid 16-tiden på torsdagseftermiddagen på riksväg 31, vid Lindshammar, nära kommungränsen till Vetlanda.

I den ena bilen färdades fyra personer och i den andra var det en ensam förare.

De som åkte i samma bil som 16- och 17-åringen ska enligt uppgift till tidningen vara i ungefär samma ålder.

Olyckan ska ha skett på en sträcka med hastigheter mellan 70 och 90 kilometer i timmen och inträffade i en längre sväng. Den ena bilen låg på taket när räddningstjänsten kom till platsen. Några hade då tagit sig ur fordonen på egen hand uppger räddningstjänsten östra Kronoberg.

Den ensamme föraren i den andra bilen ska ha skadats lindrigt enligt polisen.

