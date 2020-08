Positiva tongångar efter nya publikbeskedet: ”Helt klart ett steg i rätt riktning”

Folkhälsomyndigheten föreslår att gränsen för folksamlingar höjs från 50 till 500 personer. Detta så länge det gäller evenemang där man kan ha numrerade sittplatser och där det kan vara minst en meter mellan åskådarna.

Tranås AIF:s klubbchef Stefan Fransson är positiv till torsdagsbeskedet.

– Det är klart det är positivt. Jag sitter ju med i Hockeyettan och vet hur extremt hårt hockeyn jobbar med alla protokoll. Det är verkligen positivt på alla sätt och vis att vi kan ta in mer folk, säger Fransson till tidningen.

Förra säsongen snittade Tranås AIF lite drygt 650 åskådare på sina hemmamatcher. Om de har möjlighet att ta in 500 snarare än 50 är det givet att det skulle betyda ganska mycket.

– Det är klart att några kanske inte kan ta in riktigt vad de brukar. Men får vår del är det jättebra och jag tror vi får in 500 här även om det ska vara en meter mellan åskådarna. Det man känner är lite tråkigt är att vi måste gå på betalande åskådare och får stryka det här med att ungdomar och andra med frikort kan komma in, men vi måste se till vårt bästa i det här läget, säger Fransson och fortsätter:

– Säg att vi har 700 i publiken normalt, då är kanske 400 betalande och 300 med frikort. Om vi här kan hitta 500 betalande så närmar vi oss 55 000 i intäkter bara där. Det är klart det blir stor skillnad jämfört med om vi får ta in 50 personer.

Klubben har sedan tidigare gått ut med att så länge gränsen ligger på 50 personer så kommer Flying Crane Supporters tilldelas biljetterna till Tranås tre hemmamatcher på försäsongen.

Hur beskedet från Folkhälsomyndigheten påverkar Vetlanda Speedway är osäkert.

– Det första man har sagt, som dock inte är bestämt, är att det är den 1 oktober som gäller och då återstår bara en vecka av speedwaysäsongen. Men nu både tror och hoppas jag att det blir tidigare. Det finns, precis som Tegnell sa, ingen anledning att vänta till ett speciellt datum. Varje match vi kan ta in mer publik på påverkar ekonomin mycket, säger Mikael Wirebrand.

– Men det är ett steg i helt rätt riktning och att det skulle bli något annat än ett mellansteg eller vad vi ska kalla det, trodde jag inte. Det var väntat att det skulle bli så här och det är bra att vi får chansen att visa att både vi och publiken klarar att hantera att hålla avstånd under idrottsevenemang.