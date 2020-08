Plan B öppnar igen – så ska höstens konserter kunna genomföras

Vårens schema på Plan B var fullspäckat när pandemin nådde Sverige. Men istället för att ställa in de planerade spelningarna valde Mats Axfors istället att flytta fram de flesta av dem till hösten, med förhoppningen att läget skulle stabiliseras.

Det har gått fem månader sedan den sista spelningen, men ännu har inte Folkhälsomyndighetens restriktioner och regler ändrats. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer är fortfarande förbjudet.

– Jag tror inte att de kommer släppa på reglerna innan årets slut, säger Mats.

Nu har han ändå tagit beslutet att genomföra så många av höstens konserter som är möjligt, med max 50 personer i lokalen. Och just nu befinner han sig i en planeringsfas.

– Jag ska ta hit miljö- och hälsa för att gå igenom vad jag behöver tänka på. Det går ju inte hoppa omkring hur som helst, utan det får nog bli sittande konserter. Jag måste också kolla närmare på något form av kösystem till toaletter och baren.

Den nionde september är förhoppningen att Woodsfolk intar scenen på Plan B, som det första bandet på ett halvår.

Under detta halvår har Mats stått utan inkomst, och han säger att om det inte vore för den ekonomiska hjälp han har fått längs vägen skulle han inte ha klarat denna tuffa period.

Förutom bidrag från Kulturrådet, samt en halverad hyra, startade Gipsy Club under våren en insamling för att hålla Plan B vid liv under den svåra tiden. Genom en fiktiv konsert där allmänheten kunde köpa biljetter samlades det in totalt 47 000 kronor.

– Jag kände mig totalt överväldigad, det är verkligen helt fantastiskt, säger Mats.

Nästa sommar hoppas Mats att han ska kunna visa sin tacksamhet till de som bidragit genom att anordna en härlig kväll på Plan B.

Trots att höstens spelningar kommer att genomföras i en mindre skala och på ett annorlunda sätt så tycker Mats att det ska bli roligt att komma igång igen.

– Man känner sig ju lite ringrostig, men det kommer nog gå bra ändå, avslutar han.