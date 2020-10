Per-Ola Nilsson: Den enda som kan coronasäkra ditt restaurangbesök är du

Kommuner har fått nya ansvarsområden under coronakrisen och deras medarbetare nya arbetsuppgifter. Löpande gör livsmedels- och miljöinspektörer kontroller av restauranger, kaféer och andra serveringsställen.

Står borden för tätt? Går det att röra sig i lokalen utan att stöta ihop med någon? Finns det handsprit? Tydliga anslag med påminnelser om att hålla avstånd? Kan man köa utan trängsel?

Om inspektören inte gillar det den ser kan ett serveringsställe stängas. Sedan 1 juli har kommunerna dels tillsynsansvaret, dels sanktionsmöjligheter.

Inspektörerna, som i regel är experter på livsmedel och kökshygien, har fått lära sig nya regelverk och bli experter på smittskydd som inte har något med livsmedlen att göra.

Problemet är inte reglerna eller inspektionerna, utan gästerna. Som kanske kommer i stora sällskap, som kanske vill slå sig ihop med andra sällskap, som kanske vill hänga i baren fast man inte får, som kanske prioriterar bort handspriten när de fått annan sorts sprit i blodomloppet.

Att avkräva näringsidkare viss sorts möblering och ett par behållare desinfektion är görligt. Att kräva att en ensam bartender ska kunna skingra stora bullriga sällskap i baren är knepigare, för att inte tala om att avvisa gäster som verkar hosta för mycket.

Eksjö kommuns livsmedelsinspektör Markus Börjesson berättade nyligen om att problemen är störst på kvällstid (Smålands-Tidningen 24/10). "Det är då vi upplever de större problemen i samband med alkoholservering. När promillenivån ökar så ökar behovet av att kramas. Jag upplever att det är gästerna som är det största problemet, inte själva restauratörerna."

Förlägger du dina besök till lokaler och tidpunkter där få människor är i omlopp tar du en mindre risk. Minst är risken om du i möjligaste mån avstår.

Värnamo är just nu den kommun i länet som har allvarligast spridning av coronaviruset. Gymnasieskolan har varit stängd sedan den 14 oktober. Under höstlovet har många aktiviteter antingen ställts in eller justerats för att minska smittorisken.

Värnamo Nyheter rapporterar på tisdagen att det inte finns några restriktioner för gym och att ingen inspektör kontrollerar hur det står till med trängseln. Huvudanledningen är att det inte finns något lagutrymme för att utföra kontroller på det sätt som finns inom restaurangverksamhet.

Men, frågar jag mig, spelar det någon roll? Rimligen ligger det ändå i gymmens intresse att få besökarna att känna sig så säkra som möjligt just nu. Och i slutänden finns det ingen annan som kan garantera besökarnas säkerhet än besökarna själva. Det gäller gym- såväl som krog- och restaurangbesökare.

Undviker du att ställa dig i en kö där det inte går att hålla avstånd minskar du risken att smittas. Spritar du händerna efter att ha tagit i ett träningsredskap eller en slev vid ett buffébord minskar du risken att kladda viruspartiklar omkring dig. Förlägger du dina besök till lokaler och tidpunkter där få människor är i omlopp tar du en mindre risk. Minst är risken om du i möjligaste mån avstår.

Tillsynskontroller är bra, men kan inte ta bort behovet av individuellt ansvar. Tar alla sitt ansvar kan det gå att dela miljö med andra på ett relativt säkert sätt. Låter för många bli så går det inte ens för dem som försöker.

Vår relativa rörelsefrihet under pandemin fungerar bara om ansvaret för den bärs av alla.