Ovanligt varmt i juli – 2 grader över det normala på Höglandet

I Sverige har medeltemperaturen för juli varit mellan 0-3 grader varmare än normalvärdet för referensperioden 1991-2020.

– Det är inget värmerekord, men generellt har det varit en ganska varm månad i hela Sverige. Under de senaste 10 åren kan vi se att medeltemperaturen i juli var varmare 2018 och 2014 i Sverige, säger meteorologen Sofia Söderberg på SMHI.

Även i Jönköpings län har det varit ovanligt varmt.

– I Jönköpings län har medeltemperaturen varit ungefär 2 grader varmare, säger meteorologen Sofia Söderberg på SMHI.

Vid Jönköping Airport, som är en av SMHI:s mätstationer, var medeltemperaturen 18,3 grader i juli 2021, vilket är 2,5 grader varmare än normalvärdet.

Under mitten av juli gick SMHI ut med ett meddelande om varma temperaturer i Jönköpings län, där det väntades vara mellan 26-30 grader under flera dagar. Under den veckan, 17 juli, mättes den högsta temperaturen upp på Jönköping Airport – 29,4 grader.

Månadens högsta temperatur i Sverige rapporterades från Stockholm med 33,1° den 15 juli och den lägsta från Latnivaara i norra Lappland med -0,7° den 24 juli.