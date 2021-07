Under torsdagseftermiddagen utfärdade SMHI en klass 1-varning för Jönköpings län. Under natten till fredag och under fredagens morgon ska ovädret fortsätta i länet.

Enligt SMHI väntar intensiva regnskurar som kan vara kraftiga och sammanlagt ge upp mot 35-60 mm regn. Åska väntas också i samband med dessa regnskurar.