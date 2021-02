Oscarstipset: Filmen om världens bästa film blir en ny vinnare

Det har varit ett dystert år för filmindustrin. Biografer har hållit stängt och premiärer för flera storfilmer har skjutits på framtiden. Flera bra filmer har trots allt släppts under året och en av de mest sevärda är utan tvekan David Finchers “Mank”. Regissören är känd för snygga, stilsäkra filmer ("Fight Club", "Se7en", "The Social Network" och "Gone Girl"). I ”Mank” gör han en film som är mer personlig än något som han har gjort tidigare. Filmen är dessutom baserad på ett manus som skrevs av hans pappa, Jack Fincher.

Engelske skådespelaren Gary Oldman gör kanske sitt livs roll som den alkoholiserade manusförfattaren Herman J Mankiewicz, verksam i Hollywood på 30- och 40-talet. På ett kärleksfullt sätt återskapar filmen miljöerna från Hollywoods guldålder. ”Mank” är en hyllning till filmskapandet och filmens historia - och julafton för alla för filmnördar.

Handlingen kretsar kring inspelningen av ”Citizen Kane” (1941), en film som är obligatorisk när filmkritiker listar världens bästa filmer någonsin. Det finns mängder av klassiker från samma tid, men av någon anledning har ”Citizen Kane” alltid rankats högst.

Filmens legendariska rykte brukar tillskrivas regissören Orson Welles, en outsider och auteur i ständig kamp mot studiosystemet. Hans debutfilm ”Citizen Kane” släpptes när han var bara 25 år gammal. Då hade han redan grundat Mercury Theatre och gjort skandalsuccé med sin radioversion av ”War of the worlds”. Underbarnet fick fria tyglar från filmbolaget – ingen annan regissör hade något liknande avtal vid denna tid.

I ”Citizen Kane” spelade han själv huvudrollen som mediemagnaten Charles Foster Kane. Filmen följer den store mannens liv, från uppgång till fall, från barndomen och lekarna med snösläden till minnesorden efter hans död. Vi ser den idealistiske tidningsmannen bli en maktmänniska som drog sig undan till sitt Xanadu där han samlade konst och dyrgripar från världens alla hörn.

Welles hade inte någon som helst erfarenhet från filmen, men tog sig an filmberättandet med enorma ambitioner. Inom Hollywoodfilmen var storyn allt – stil och form skulle helst inte väcka uppmärksamhet. Orson Welles valde tvärtom att experimentera med varje aspekt av filmens berättarmedel. Han tog hjälp av filmfotografen Gregg Toland och tillsammans arbetade de med djupfokus, dramatisk ljussättning och ovanliga kameravinklar.

Som så ofta i filmindustrin får regissören applåderna medan manusförfattaren glöms bort. Redan före premiären började diskussionen om vem som egentligen hade skrivit merparten av manuset till ”Citizen Kane”. Efter många om och men delade Orson Welles och Mankiewicz en Oscar för bästa manus för ”Citizen Kane”.

I David Finchers film får Mank faktiskt ett slags upprättelse, medan Orson Welles (som spelas av Tom Burke) har en ganska liten roll. För det var Mankiewicz som utvecklade många av idéerna som gör ”Citizen Kane” unik.

Mankiewicz var litterärt skolad och kom från en tyskjudisk familj. Som många andra författare vid denna tid lockades han av pengar och ära vid Drömfabriken i Kalifornien. Han blev så småningom en av Hollywoods mest välbetalda manusförfattare och stod bakom mängder av filmer. Hans lillebror Joe, Joseph Mankiewicz, följde för övrigt i hans fotspår (han regisserade bland annat klassiska ”All About Eve”).

Herman J Mankiewicz betalade ett högt pris för sina framgångar. I ”Mank” möter vi en alkoholiserad cyniker som har blivit sängliggande efter en bilolycka. Skådespelaren Gary Oldman – som har varit en personlig favorit sedan 80-talet – ger liv åt en karaktär som ständigt befinner sig olika grader av berusning. Det är ett vackert men sorgligt porträtt av en begåvad man som sålde sina texter till nöjets estrader.

”Mank” skildrar också det korrumperade maktspelet inom såväl studiosystemet som politiken. Mankiewicz var personligt bekant med den förmögne William Randolph Hearst (Charles Dance) som skulle stå förebild för Charles Foster Kane. Hearst gillade inte alls att bli porträtterad på film. ”Citizen Kane” fick inte ens omnämnas i hans tidningar då en ursinnig Hearst gjorde allt i sin makt för att stoppa och tysta ned filmen – men förgäves.

Oscarsjuryn brukar vara svag för filmer om den amerikanska filmindustrin. ”Mank” genomsyras av det klassiska Hollywood – inte minst av ”Citizen Kane” såklart. Det svartvita fotot är en kärleksförklaring till Welles och Mankiewicz mästerverk. Som den berömda inledningen där en snöglob faller ur den döende Kanes händer (samtidigt som han mumlar sina sista ord: det gåtfulla ”Rosebud”). I ”Mank” är det istället en spritflaska som faller till golvet.

Det är ingen vågad gissning att “Mank” blir rikligt belönad på årets försenade Oscarsgala. Om Gary Oldman inte får en nominering för sin roll, finns ingen rättvisa i världen.

Johan Fingal

Om filmerna

Mank, 2020

Regi: David Fincher

Manus: Jack Fincher

I rollerna: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance

Citizen Kane (En sensation), 1941

Regi: Orson Welles

Manus: Herman J Mankiewicz och Orson Welles

I rollerna: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead

Oscarsgalan 2021

Den 93:e Oscarsgalan har senarelagts på grund av pandemin. Evenemanget skulle ha anordnats i februari, men har i år skjutits upp till den 25 april. Nomineringarna tillkännages i mars.

Det är fjärde gången som Oscarsgalan flyttas (tidigare på grund av översvämningar i Los Angeles 1938, mordet på Martin Luther King 1968 och mordförsöket på Ronald Reagan 1981).

(Källa: Hollywood Reporter)