Nya uppgifter om mordbranden i Anneberg: Även ett barn är misstänkt för brott

De tre anhållna tilldelades offentliga försvarare under natten mot onsdagen. Men även en fjärde person figurerar som misstänkt i målet, utan att ha anhållits.

Sekretessen kring samtliga fyra misstänka är massiv. Inte ens åldrarna på dem är offentliggjorda.

Det står ändå klart att den fjärde misstänkta, som inte är frihetsberövad, är ett barn som inte är straffmyndigt, det vill säga att personen är yngre än 15 år.

En person som inte är straffmyndig kan inte dömas till straff. Barn under 15 år kan inte heller anhållas eller häktas.

Utredningar mot barn under 15 år görs enligt LUL, lagen med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare.

I Annebergsmålet fick Eksjö tingsrätt under onsdagen in en framställan om juridiskt biträde vid just en 31 § LUL-utredning.

Efter en sådan utredning kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, exempelvis stöd- och vårdinsatser.

Även om ett barn inte kan dömas till straff kan själva skuldfrågan ändå prövas av domstol. Det sker i så fall genom en så kallad bevistalan när misstanken handlar om mycket grova brott, som exempelvis mord.

Vid en bevistalan tar domstolen enbart ställning till om barnet begått brottet eller inte.