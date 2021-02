Ny satsning för cyklister – här är cykelvägarna som prioriteras: ”Finns resurser avsatta”

Planen är att det ska tas fram en cykelstrategi för Jönköpings län. Samtidigt finns det tankar på att ta fram en länstransportplan.

– Under hösten har vi sett allt fler som cyklar. Tekniken med elcyklar har gjort att det underlättat för vardagscyklandet och cykelpendlingen. Vi har tittat på lite olika projekt och man vill gärna försöka lägga cykelbanorna nära kommunikationsstråk och vägar. Höjdskillnader och övergångar gör lätt att kostnaderna drar iväg, så det handlar mycket om att hitta alternativ till detta, berättar Marcus Eskdahl.

Han berättar att man lyft frågan med Trafikverket och att man också gärna vill att cykelvägarna ska anslutas till andra stråk.

– Jag tror vi behöver tänka så för att kunna bygga så många cykelvägar vi kan för pengarna. Vi har avsatt medel för vår regionala länsplan till cykelutbyggnad. Länstransportplanen kopplas till de resurser vi har. Vi tar två tredjedelar av kostnaden, medan kommunerna står för en tredjedel. Men oftast kan det handla om stora summor för kommunerna även om det bara rör sig om en tredjedel av kostnaden, fortsätter Marcus Eskdahl.

En av de prioriterade cykelsatsningarna just nu är sträckningen Mullsjö-Habo via Furusjö. Där berörs två kommuner och där avvaktar man just nu Mullsjö kommun, som uppges vara tveksamma till kostnaden.

– Sträckan mellan Habo och Furusjö ligger i startgroparna. Trafikverket är färdiga att sätta igång en upphandling där. Vägplanen ska göras i år, men sedan kommer det att finnas möjlighet att överklaga. Hur lång tid det kan ta vågar jag inte säga, men det kan ligga några år framåt i tiden innan man kan börja gräva. Men själva förberedelsearbetet är klart, säger Erik Bromander, chef för samhällsbyggnad och infrastruktur på Region Jönköpings län.

Längre fram väntas man gå vidare med sträckningen till Mullsjö.

En annan stor satsning är en planerad cykelväg på en gammal banvall mellan Vetlanda och Korsberga. Arbetet har just nu pausats för att man ska se hur det ser ut i banvallen och försäkra sig om att det inte finns gamla gifter där innan arbetet drar igång.

– Normalt går cykelvägarna parallellt med bilvägarna, så detta är lite speciellt då den kommer att gå på en gammal banvall. Jag tror inte det har gjorts något liknande i hela länet, säger Erik Bromander, som inte vågar säga när detta kan komma att bli klart.

– Vi är positiva till att bygga fler cykelvägar. Den politiska viljan att satsa finns. Sedan handlar det om att ha en prioriteringsordning och då det är ett samarbete med kommunerna gäller det att vi är överens, säger Marcus Eskdahl.