Ny assisterande tränare klar för Taif: ”Känns väldigt stabilt och tryggt”

Nu står det alltså klart vem som kommer att agera assisterande tränar till den nyvärvade Arto Miettinen i Tranis Aif under kommande säsong. Det blir den tidigare Tegs-tränaren Andras Högosta som kliver in i klubben på ett tvåårskontrakt, meddelar klubben på sin hemsida under tisdagen.

– Vi har sökt externt efter en assisterande tränare och för ett par veckor sedan dök Andreas namn upp. Redan under första mötet kändes det väldigt bra och sen har allting fallit på plats efter det. Det känns väldigt roligt att kunna gå ut med den här nyheten, säger Stefan Eriksson, klubbchef i Taif.

Andreas Högosta kommer från ett uppdrag som huvudtränare för Tegs SK i Hockeyettan föregående säsong och har innan dess varit huvudtränare för bland annat Grästorps IK och Hallstahammars HK i Hockeytvåan under flera säsonger.

– Framförallt så kom Arto och Andreas bra överens redan från början och vi känner att kombinationen mellan de båda kommer att bli riktigt bra. Det var viktigt för oss att hitta en assisterande tränare som kan komplettera Arto på ett bra sätt.

Miettinen och Högosta bildar tillsammans ett erfaret tränarpar med flera fina meriter, något som Fransson ser som en stor fördel för klubben.

– Nu har vi en stark tränarduo som sitter på mycket erfarenhet och många meriter, det känns väldigt stabilt och tryggt inför säsongen som kommer.

