Nostalgiskt muller vid säsongsfinal i Ydre: ”Kul att vi äntligen kunde köra igen”

Sedvanligt motorbuller från förr utgjorde en trivsam, nostalgisk ljudkuliss för de runt 150 besökare som botaniserade i klubbens verkstad, museum och gamla kulturmiljöer.

– Vi har tillgång till stora lokaler, så det kändes tryggt att genomföra arrangemanget och vi klarade gällande pandemirestriktioner utan svårigheter. Det var aldrig över 50 personer på plats samtidigt under dagen, berättar Veteranmotorklubbens ordförande Håkan Lindgren.

– Vi är glada att vi till slut kunde genomföra ett av alla våra planerade arrangemang under 2020. Under våren tvingades vi ställa in nästan allt. Det var trist.

Vid midsommar enades klubbens medlemmar om att trots allt öppna sitt museum vid Ydregården för besökare.

Man var överens om att möta det sug efter besöksmål på hemmaplan som följden när Folkhälsomyndighetens regler lättade i början av sommaren.

– Vi hade öppet varje dag från slutet av juni till mitten av augusti och vi har aldrig haft så många besökare som i år. Som mest kom det 58 personer under en enda dag, berättar Håkan Lindgren.

– De ökade intäkter sommaren förde med sig var välkomna, eftersom vi tappade våra traditionellt största inkomstkällor, dels serveringen och parkeringen under den årliga Hönsbytardagen, dels de bussar som återkommande bokar tid för museibesök.

– Sammantaget lyckas vi hantera ekonomin även 2020. Det tapp vi gör är kännbart, men vår ambition att uppföra en ny utställningshall kvarstår.

Helgens säsongsfinal blev en lyckad tillställning med förevisning av allt från gamla råoljemotorer till bullrande traktorer och alla de gamla kulturmiljöer - mack, station, vävstuga, snickeri, kök med mera - som återfinns i utställningsutrymmena.

Såväl medlemmar som besökare hade trevligt tillsammans och njöt av den motormagi som är veteranmotorklubbens signum.

Dessutom kunde de ta del av lättsam dragspelsmusik framförd av Alexander Hillmarker.