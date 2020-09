Matlagnings- och bakningsintresset började tidigt, ett speciellt minne som etsat sig fast är när Nicolina, 28 år, och hennes kompis Josefina Nätt under skoltiden skulle baka en kladdkaka. De kunde inte bestämma om de skulle ha mörk eller ljus choklad i tårtan – det slutade med en kladdkaka som var fifty-fifty, halva ljus och halva mörk.

Smakade den gott?

– Ja, men det blev faktiskt bra. Över förväntan, säger Nicolina.

– Eftersom jag tränade så mycket fick vi vara delaktiga och laga mat hemma med mamma Catarina och pappa Lars. Jag bakade ofta mycket kakor tillsammans med min mormor Lillian och hennes syster, som drev ett bageri tillsammans.

Nicolinas föräldrar och brorsan Niclas bor kvar i Nässjö där mamma jobbar på Lindex och pappa Lars arbetar på Rol i Jönköping. Nicolina bor sedan flera år tillbaka i Malmö tillsammans med sambon Simon Halling och tvååriga barnet Pax.

– Efter att ha pluggat hotell och restaurang på gymnasiet i Eksjö flyttade jag till Grythyttan, där jag gick en kockutbildning på Grythyttans restaurangskola.

Med kockutbildningen i ryggen tog hon båten över till Gotland för jobb på Krakas krog, resan gick efter det vidare till ett restaurangjobb i Aukland, Nya Zeeland. Väl tillbaka i Sverige hamnade Nicolina i Malmö på Bloom in the park. Där fick hon blomstra och under tiden hon var där fick restaurangen också en stjärna i Guide Michelin. Sedan två år tillbaka jobbar hon nu som köksmästare hos tidigare ”Kockarnas kamp-kocken” Frida Nilsson på MJ´s i Malmö.

Gav Frida dig några tips inför tävlingen?

– Ja, hon har varit min coach, det har varit skönt att henne i ryggen. Vi tränat en hel del på såser, ifall man skulle hamna i en såsduell. Vi har tryckt mycket på att såserna ska ha mycket smaker, höga smaker. Vi har också pratat om vad som är viktigt att tänka på inför tävlingarna, rent mentalt och hur man ska ladda upp. Man måste ha bra självkänsla och lita på sig själv.

Hur går det till när man kommer med i tävlingen, är det någon som anmält dig?

– Som jag förstår det så är det tidigare deltagare som har tipsat om mitt namn. En dag blev jag helt enkelt uppringd av en producent som frågade om jag var intresserad av att vara med i tävlingen. Jag blev väldigt chockad och överraskad, det var inte alls vad jag hade förväntat mig. Men det var superroligt, givetvis.

Vad är roligast att laga?

– MJ´s kitchen är en grönsaksfokuserad restaurang, så det tycker jag är kul. Man får utmana sig själv och tänka nytt. Jag tycker man ska tänka att grönsakerna ska vara i fokus och inte ett tillbehör. Idag på lunchen körde vi en bakad aubergine med bakade tomater och kikärter. Det är viktigt att jobba med bra produkter från början, som är goda i sig. Man behöver inte alltid blanda i jättemycket kryddor.

Nicolinas styrkor är att hon är envis, väldigt noggrann och tävlingsinriktad. Svagheter är att hon kanske är lite för noggrann ibland, ger sig aldrig och slutar inte förrän allt är perfekt.

De åtta proffskockarna möts på Tosterups gård i Skåne för att tävla i en mängd grenar som kräver både snabbhet, yrkesskicklighet och tävlingsnerver. Bland årets deltagare ses stjärnkockar som Jonas Lagerström, far och son Magnus och Roland Persson, samt kokboksförfattaren och Köket-stjärnan Siri Barje.

– Det var hur kul som helst att få lära känna alla andra kockar som var med i tävlingen. Det var intensivt och påfrestande, både för nerverna och fysiskt. Det var bland de topp tre bästa sakerna jag gjort i mitt liv, det var väldigt kul. Inspelningar pågick under tre veckor. Tävlingarna går på tid, den som är snabbast vinner. Jag har aldrig tävlat i matlagning innan, det var nytt för mig, säger Nicolina.

Hur ser du på framtiden? Vad har du för drömmar och mål?

– Tanken i framtiden är att vi någon gång ska öppna eget tillsammans, jag och min sambo Simon, som också jobbar som kock. Det kommer nog vara ganska enkel mat och vi vill jobba med lokala producenter. En liten mysig restaurang vill vi gärna ha, säger Nicolina.

Vad betyder matlagning för dig?

– Det betyder jättemycket, det är både en matstil och ett yrke, det är i stort sett hela mitt liv.

Vad är det godaste du ätit?

– Oj, det bästa restaurangbesöket är definitivt på Niklas Jönsson och Daniel Höglanders restaurang Aloë i Stockholm, men jag kan inte säga någon speciell rätt.

Och det värsta du ätit?

– Jag har ätit myror på Noma i Köpenhamn, det var inte jättegott.

Vad äter du absolut inte?

– Jag äter helst inte inälvsmat.

Vilka är dina förebilder?

– Magnus Nilsson, Daniel Berlin och Frida Nilsson.

Vad är ditt bästa råd till en stressad Svensson som vill äta någorlunda bra hemlagat och kanske till och med vill lyxa till det ibland?

– Välj bra råvaror som man inte behöver arbeta så mycket med, våga gå ifrån kött och potatis och låt grönsaken stå i fokus. Våga testa vegetariskt. Felet man ofta gör att man håller sig gärna till de rätter man är bekväm i. Det kan lätt bli köttfärsås och spagetti vecka efter vecka.

Säsong nio av Kockarnas kamp sänds i åtta avsnitt och startar tisdag den 22 september.