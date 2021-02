Nämndordförande tillbakavisar påstående om politiskt samband: ”Någon sådan påverkan finns inte”

På mötet för bygg- och miljönämndens arbetsutskott den 1 februari hade politikerna inte mindre än tre padelbanor att ta ställning till. En padelbana i Gripenberg och två stycken i Ängaryd.

Men det fanns en viktig skillnad.

Vad gäller Gripenberg gick ärendet vidare till nämnden, medan Ängaryd fick sitt avgörande redan i arbetsutskottet.

– Vi kan börja med Gripenberg. Enligt detaljplanen så är den tomten avsedd för bostäder, så det blir en avvikelse från detaljplanen. Därför tog vi den i nämnden, förklarar Bernt Dahlgren (M).

I fallet med två stycken padelbanor i Ängaryd så är området redan avsett för idrottsverksamhet enligt detaljplanen.

– Eller multiarena, står det till och med. Där är det ingen avvikelse mot planen. Därför ansåg vi att vi kunde ta det i arbetsutskottet.

Kan du utveckla hur det kommer sig att man inte kontrollerade bakgrunden till uppgifterna i ansökan?

Efter elva sekunders tystnad svarar Bernt.

– Jag anser, med det material som vi har fått, som våra tjänstemän har tagit fram, så har vi tagit ett riktigt beslut. Vi har stött oss på plan- och bygglagen.

– Det här andra kom först efteråt.

Precis som Tranås Tidning tidigare rapporterat så blev Bernt Dahlgren uppringd efter mötet i arbetsutskottet, där beslutet att bevilja bygglov togs.

Det var en av de personerna som motsätter sig planerna och som, tillsammans med flera andra, har författat en skrivelse till bygg och miljö. Där vill gruppen ge en bild av hur tennisplanen används och sköts.

– Då hade det skickats ut under dagen, till samtliga ledamöter förstod jag. Men då satt vi redan i möte. Det kom in lite sent.

Men de uppgifter som fanns i ansökan, att tennisplanen inte skulle vara speciellt nyttjad och dåligt skött, är det upp till er att kontrollera att det stämmer?

– Det är upp till vår förvaltning att kontrollera. Vi som politiker kan inte sitta och granska och ifrågasätta allting, då skulle det bli väldigt tungrott. Vi måste kunna förlita oss på det material som tjänstemännen tar fram och presenterar för politiken.

Hur gick snacket i arbetsutskottet före beslutet?

– Vi var helt överens. Det var inga diskussioner. Vi konstaterade att det här är enligt detaljplan och det är det vi ska ta ställning till.

De som var överens var Bernt Dahlgren (M), Rolf Lindahl (KD) och Lars Karlsson (S).

Det är Belmir Bosnjak som sökt bygglovet för att kunna bygga två padelbanor i Ängaryd. Hans fru, Sanda Bosnjak, sitter bland annat med i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Folk påstår att det finns ett samband mellan det hastiga beslutet och att han som sökt bygglov är gift med en partikamrat till dig.

Bernt skrattar.

– Nej, inte alls.

Det finns inget sådant samband?

– Nej.

Det har inte påverkat processen?

– Hade jag haft minsta känsla av att det skulle ha påverkat mig så hade jag anmält jäv och då hade någon annan fått gå in för mig.

– Någon sådan påverkan finns inte över huvud taget.

I övrigt har det varit tyst kring nämndordföranden.

– Jag har inte fått några reaktioner alls. Ingen har ringt, ingen har mejlat, inte någonting egentligen.

Det har inte heller hänt något nytt i ärendet, utan frågan ligger just nu hos länsstyrelsen då bygglovet blivit överklagat.

– Det är den säkerhetsventil vi har när det gäller politiska beslut. Om folk inte är nöjda, då tycker jag att man ska överklaga och få det prövat av, i det här fallet, en tredje part. Sen är det bara att rätta sig efter vad de säger.

Fotnot: Normalt sitter Anders Karlsson (S) i bygg- och miljönämndens arbetsutskott, men han hade fått förhinder och ersattes av Lars Karlsson.