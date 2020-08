MVFK öser på – fortsatt tungt för Aneby efter ny förlust

Myresjö/Vetlanda FK tog direkt tag i bortamatchen i kvällssolen på Furulid IP. Marko Bjedov gjorde 0-1 efter en snabb omställning efter ungefär 20 minuters spel. MVFK gjorde därefter både 0-2 och 0-3 genom Simon Klein inom loppet av knappt fem minuter.

– Då klaffade allt, det var kul. Vi har många duktiga offensiva spelare så det är lätt att spela med grabbarna, säger Klein och berättar om sina fullträffar:

– Det var fina inlägg från Edwin Arvidsson och fina avslut också. Särskilt det första var jag riktigt nöjd med.

Aneby tryckte in en reducering precis innan paus och en annan precis efter. 2-3 och helt plötsligt var det verkligen nerv i matchen.

– I första halvlek spelar vi jättedåligt, det är skitdåligt verkligen. Så har vi gjort i några matcher nu, att vi är dåliga i första och kommer igen i andra. Nu är vi jäkligt nära 3-3 och då tror jag vi hade vänt på den här matchen, säger Linus Lindstrand Eliasson.

Hemmalaget hade ett giftigt inspel från kanten som mycket väl hade kunnat stötas i mål, men istället skulle MVFK vara skoningslösa i sina omställningar. Gästerna visade klass och bjöd på fina mål när de avgjorde matchen.

– Första halvlek är riktigt bra. Sedan får de lite luft av sina mål och trycker väl ner oss i 15 minuter. Men vi håller undan och när vi gör 4-2 så kan vi spela ut, säger Simon Klein, vars lag spelar borta mot Tenhult på fredag.

Aneby får fortsätta vänta på säsongens första seger och möter nu serieledande Hvetlanda GIF på fredag.

– Vi släpper in för billiga mål och i första försvarar vi oss inte alls bra som lag. I den andra drar vi in huvudet under armen och kör. De kontrar in två mål, de är duktiga och man får inte ge dem för mycket. När vi släpper iväg dem i första så blir det tufft att hämta igen, avslutar Lindstrand Eliasson som också hade en boll över mållinjen efter ett skott på avspark som hade inneburit 3-5, men då målkameror fortsatt inte finns i division 4 slutade matchen 2-5. Att de tre poängen gick till bortalaget var trots det helt odiskutabelt.

FAKTA: Division 4 nordöstra

Aneby SK–Myresjö/Vetlanda FK 2-5 (1-3)

Målskyttar, Aneby: Linus Lindstrand Eliasson, självmål.

MVFK: Simon Klein 2, Marko Bjedov, Milan Suvejkic, Petar Velickovic