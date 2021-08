Musikcaféserien kör igång igen – så ser höstens program ut

Rigmor Gustafsson Quartett

Värmländska Rigmor Gustafsson har släppt tio skivor under sitt eget namn. Som få jazzartister förenar Rigmor Gustafsson högsta musikaliska kvalitet med popularitet. Tre av hennes album har sålt guld, hon har vunnit en Grammis och tilldelats Kungliga musikaliska akademiens jazzpris. Rigmor har sjungit på Nobelfesten, i På spåret och vid hovet. Turnéerna har gått såväl runt Sverige som i Europa. Hon har fått Thore Ehrling stipendiet.

Med sig i Musikcaféserien har Rigmor Gustafsson musikerna Jonas Östholm, Chris Montgomery och Martin Höper.

8 september i Löfstadkyrkan, Tranås

Maine Coon trio

Med en lovordad debutplatta i bakfickan ger sig folkmusiktrion Maine Coon trio ut på Smålandsturné.

Trion möttes på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Arbetandes som lärare, musiker och instrumentbyggare strävar bandet ständigt efter att träffas för att skapa musik. Maine Coon trios debutplatta släpptes juli 2020 i Göteborg i ett mindre konsertformat, och bandet utnämndes till Årets nykomling 2020 av Lira musikmagasin.

Hardangerfelans magiska klangvärld möter träffsäker saxofon och groovig gitarr. Med avstamp i norsk och svensk folkmusik blandar Maine Coon trio eget material med traditionella låtar såsom slängpolska, springar och gangare. Skira klanger och lekfullhet möter improvisation och pulserande riff. Felor, träblås och gitarr i ett tätt sammansvetsat samspel. Trion består av Anna-Karin Andersson - hardangerfela, fiol, oktavfiol, Robin Johansson - sopransaxofon, basklarinett och Søren Vinther Røgen - gitarr, cittern.

6 oktober Löfstadkyrkan, Tranås

Drömliv med Sporsén

Följ med på en hisnande resa in i drömmarnas värld. Sopranen Julia Sporsén tar oss dit med hjälp av svenska, tyska, franska och engelska sånger. För kompositionerna står Sibelius, Rangström, Strauss, Duparc och Weill. I denna konsert får vi följa en person genom dennes drömmar. Genom kärlek, lycka och sorg och genom fantastiska inre och yttre rum. För sången står Julia Sporsén, aktuell som Artist in residence under Röstsäsongen 21/22 i Kulturhuset Spiras klassiska serie. Vid pianot finns Kerstin Jansson.

Onsdag 10 november i Tranås stadshus.

Biljetterna släpptes 10 augusti.