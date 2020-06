Missa inte: Här är bibliotekspersonalens boktips i sommar – genre för genre

Uppdraget var: välj en bok var i fem olika genrer (feel-good, deckare, klassiker, barn och ungdom).

Här är deras val.

Johanna Hammarström

Feel-good:

”Huset Longbourn: Stolthet och fördom - tjänstefolkets berättelse”, Jo Baker, (2014)

I ”Huset Longbourn” följer läsaren tjänstefolket till familjen Bennet. Boken kretsar kring tjänsteflickan Sarah som har sina egna problem och kärleksbekymmer parallellt med familjen Bennets döttrar som skymtar förbi.

Deckare:

”Staden”, Camilla Sten, (2019)

För 60 år sedan försvann hela staden Silvertjärns befolkning spårlöst. Vad som finns kvar står övergivet och kvarglömt. Boken blandar nutid och dåtid. En bok som spelar på gränsen till skräck.

Klassiker:

Dorian Grays porträtt, Oscar Wilde (publicerades första gången år 1890)

En bok om narcissism och fåfänga draget till sin spets. Genom att bevara sin ungdom och skönhet med hjälp av ett konstverk, har Dorian en förmåga att komma undan med den ena hemska handlingen efter den andra.

Barn:

Veckan före barnbidraget (2016) & Hemma hela sommaren (2018), Elin Johannsson & Ellen Ekman

Älskar att illustrationerna av Ekman har så många detaljer för barn att titta på. Duons andra bok ”Hemma hela sommaren” känns kanske extra relevant för alla denna sommar (även om temat i grunden är ekonomi).

Ungdom:

Högt spel (2016) & Laglöst rike (2019), Leigh Bardugo,

Duologin följer sex brottslingar i den fiktiva staden Katterdam. Gruppens ledare Kaz ett uppdrag som betalar så bra att det kan förändra deras liv.

Mikael Johansson

Feel-good:

Eleanor & Park – Rainbow Rowell

Det är 1980-tal och Parks tillvaro förändras när den nya tjejen i klassen, Eleanor, sätter sig bredvid honom på skolbussen. . En fin bok om den första kärleken.

Deckare:

Roseanna – Maj Sjöwall och Per Wahlöö

En kvinna hittas död i Göta kanal sommaren 1960. Den första av tio delar i serien ”Roman om ett brott” (1965-1975) om Sveriges mest kända polis Martin Beck.

Klassiker:

Stadsserien – Per Anders Fogelström

Fem romaner som beskriver Stockholms historia 1860-1968. I första delen ”Mina drömmars stad” får vi följa den unge Henning när han flyttar till Stockholm för att ta arbete.

Barn:

Älskade lilla gris – Ulf Nilsson och Eva Eriksson

Griskultingen Pellen blir räddad av en familj och finner sig snabbt till rätta hemma hos dem. Men han växer och växer och till slut får han inte plats längre. Bilderboksklassiker från 1982 som fortfarande håller.

Ungdom:

Janne, min vän – Peter Pohl

En sensommardag 1954 dyker den rödhårige Janne upp med sin cykel och prejar sig bokstavligt in i kompisgänget på Söders höjder. Peter Pohls debutroman från 1985, som har så många nivåer och bottnar att den kan läsas om och om igen.

Elina Purmonen

Feel-good:

Nicola Yoon, ”Idag är allt” (2017)

Två unga människors liv korsas under en livsavgörande dag för dem båda. Yoon lyckas skriva den här historien på ett känslo- och tankestormande, men ändå rätt okonstlat, sätt.

Deckare:

Jerker Eriksson & Håkan Axlander Sundquist, ”Kråkflickan” (2010)

En psykoterapeut och en kriminalkommissarie sammanförs på grund av ett brutalt mord. ”Kråkflickan” är första delen i trilogin ”Victoria Bergmans svaghet”, en bok som kan framkalla skräckblandade känslor och stanna kvar hos läsaren länge.

Klassiker:

Susan Hill, ”Kvinnan i svart” (2013)

Hills moderna klassiker från 1983 är en spökhistoria som kan stanna kvar, krypa in på skinnet och framkalla rysningar (även på sommaren). En filmatisering med titeln The Woman in Black (2012) finns.

Barn:

Toni DiTerlizzi & Holly Black,”Spiderwick” & ”Bortom Spiderwick” (2004 – 2010)

Det här är två fristående serier som passar den yngre läsaren som vill plöja något spännande och fantasifyllt under sommaren (kanske högläst av en vuxen). Första serien finns även som film (från 2008) med samma titel.

Ungdom:

Anna Ahlund, ”Du, bara” (2016)

Anna Ahlund är fantastisk på att skriva om kärlek på ett både vackert och ärligt sätt, där kärleken är både naturlig och ur olika hänseenden det mest okomplicerade, och mest komplicerade, i livet.

Magnus Grehn

Feel-good:

Henry Miller, ”Min cykel och andra vänner”, 1980.

Den andra boken i Millers triologi om hans vänner. Tyvärr kom bara de två första ut på svenska. Är kanske inte en klassiker på samma sätt som t ex. Kräftans vändkrets eller Kolossen på Maroussi av Miller, utan mer en minor classic.

Deckare:

John Le Carré. Spionernas arv, 2017.

Spionernas arv pendlar mellan nutiden och det kalla krigets historia. Det är en mycket bra och spännande bok av Le Carré med flera politiska och filosofiska frågor som ställs på sin spets. Går det att rättfärdiga kalla krigets metoder i dagens kontext.

Klassiker:

Emily Dickinson, Gång på gång är skogarna rosa, 2012.

Emily Dickinson (1830-1886) levde hela sitt liv i Amherst, Massachusetts och fick bara ett fåtal dikter publicerade under sin levnad. Bredvid Walt Whitman anses hon var den amerikanska 1800-talets främsta poet.

Barn:

Beppe Wolgers och Per Åhlin, Dunderklumpen, 1973 (nytryck 2019)

Dunderklumpen bygger på filmen från 1974 med manus av Beppe Wolgers och regi av Per Åhlin. Jag kände igen delar av handlingen fast jag inte sett filmen sedan 1974, en trevlig bok som ni borde läsa i sommar.

Ungdom:

Herge, Tintins äventyr, Blå Lotus, 2004.

Det femte äventyret med Tintin och gick först som följetong 1934-35 i en belgisk tidning. Blå Lotus är ett spännande äventyr och ger en intressant historisk inblick i 1930-talets Kina. Väldigt vackert och snyggt tecknad med fina detaljer.

Peter Åkesson

Feel-good:

Charles Dickens: Lysande utsikter (1861)

Vi läsare är som alltid i trygga händer hos författaren, som ännu en gång berättar om en föräldralös pojkes (Pip) färd mot trygghet, kärlek och framgång. Gissa om det finns ett lyckligt slut här?

Deckare:

Patricia Highsmith: Mr Ripley.

Egentligen en svit av tre böcker (1955, 1970, 1974) men här utgiven i ett band. Rafflande om psykopaten Tom Ripley som i sitt samvetslösa spel iklär sig andra roller och inte drar sig för någonting för att kunna leva det goda livet.

Klassiker:

Lev Tolstoj: Krig och fred (1867)

Ryska författare är kvalitetslitteraturens kvalitetslitteratur. Här bjuds på ett klassiskt kostymdrama under napoleonkrigen i en roman som har allt, krig, elände, kärlek och societetsliv.

Barn:

Cornelia Funke: Tjuvarnas herre (2002).

Ett föräldralöst syskonpar har flytt Tyskland till Venedig. Där hittar de en annan slags familj och gemenskap med andra olyckliga och utstötta barn. Perfekt högläsning för hela familjen från cirka tio år.

Ungdom:

John Ajvide Lindqvist: Låt den rätte komma in (2004)

En fin kombination av uppväxtskildring, spänning och skräck. Kanske inte avsedd som ungdomsbok, men jag tror att många upptäcker skräcklitteraturen och annan "vuxenlitteratur" i tonåren.