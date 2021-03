Minskade kostnader för hyrläkare i Region Jönköping – trots pandemin: ”Varje använd skattekrona ska värderas”

Under förra året minskade kostnaderna för hyrläkare med 11,5 procent, medan kostnaden för sjuksköterskor anställda via bemanningsföretag fortsatte att öka och uppgick under 2020 till 13 procent av den totala kostnaden för personal inom hälso- och sjukvård. Den totala hyrkostnaden i riket ökade från 32 procent 2019 till 34 procent 2020.

Kostnaden för inhyrd personal inom samtliga Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård uppgick under förra året till 2,8 procent, räknat som andel av egen personal. I riket låg siffran på 3,6 procent. Detta är en minskning både i landet och på regionnivå. Men den totala kostnaden för egenanställd och inhyrd personal ökade under samma period.

Ambitionen uppges vara att max två procent av personalkostnaderna ska gå till personal som hyrs in.

– Varje använd skattekrona ska värderas, och fokus är att vi ska anställa fler medarbetare. I januari startade vi därför upp regionens egna bemanningsenhet, säger Rachel De Basso pressmeddelandet.

Region Jönköpings län vill minska beroendet av inhyrd personal, bland annat genom ett strategiskt arbete med rekrytering, utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor och ett utökat antal tjänster för AT-läkare.

Den akuta vården har dock behövt prioriteras under pandemin, samtidigt som viljan att bidra och möjligheten att låna in eller tillfälligt anställa fler personal ökat.

Enligt Patrik Nzamba, HR-direktör i Region Jönköpings län kommer det alltid finns ett visst behov av hyrpersonal för att klara vårdtoppar och frånvaro.

– Detta innebär dock en merkostnad och dessa resurser skulle i stället kunna användas till fler anställningar och satsningar för den egna personalen, säger han i pressmeddelandet.