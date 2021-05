Minskad smittspridning – så ska smittan elimineras: ”Att vara snabb gör skillnad”

Under vecka 19 var det en rejäl minskning av antalet positiva fall av covid-19, vilket till viss del kunde förklarats av att det var en röd dag just denna vecka. Men när kurvan fortsatte att minska även under vecka 20 tror man nu kunna slå fast att smittspridningen faktiskt minskar.

– Det är glädjande. Det finns en fortsatt villighet att testa sig och även där har vi märkt att det varit en lägre andel positiva fall den senaste veckan. Det har gått från elva till nio procent. Vi ser en minskning av smitta i alla åldersgrupper och bland personer över 80 år hade vi inte ett enda fall under förra veckan, berättar regionens smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Just bland de äldre har antalet fall legat lågt under hela våren, men man får gå tillbaka till förra sommaren för att hitta en period då antalet nya fall bland 80-plussarna var noll.

När nu smittan börjar minska så pass mycket så vill Region Jönköpings län passa på att trycka extra mycket på vikten av att minska tiden från att man får symptom till att man testar sig och smittspårningen kan komma igång.

– Det handlar om att gå bakåt och identifiera smittkällan för att sedan kunna bryta smittvägar framåt. När någon har testats positivt går information ut till personer så att de kan förändra sitt beteende och undvika att smitta andra. Detta måste gå tillräckligt snabbt så att man kan bryta kedjan innan smittspridningen skett, förklarar Malin Bengnér.

Hon berättar att smittspårning bör dra igång inom en vecka för att det ska vara effektivt. Helst ska det ske inom fem dagar från att någon insjuknat.

Siffror för maj visar att det fortfarande är mest vanligt att man smittats av någon inom det egna hushållet. På andra plats ligger arbetsplatsen och på tredje plats att man smittats av en vän eller bekant. Det är också en stor andel som inte vet varifrån de fått smittan.

– Ett skäl till att det kan ta tid innan smittspårningen kommer igång kan vara att man gått hemma för länge med symptom och inte testat sig. Vi har goda möjligheter att erbjuda tid för provtagning. Mediantiden är ett dygn, säger Malin Bengnér, som konstaterar att de flesta testas samma dag eller en dag senare.

Efter att man testat sig skickas svaret till ett labb för analys. Svarstiderna är snabba även där i länet. En del får svar samma dag och det uppges vara extremt få som får vänta länge.

Vården kontaktar sedan de positiva fallen, oftast samma dag som provsvaret kom, för att kunna påbörja smittspårningen. Varje steg i processen anses viktigt för att minska antalet fall.

– 85 procent av de smittade smittspåras inom fem dygn, så det ser bra ut. Mediantiden ligger på tre dagar, Att vara snabb och effektiv gör skillnad, fastslår Malin Bengnér.

Hon säger att smittspårningen kan vara ännu mer viktig i en senare fas i pandemin då smittan minskar. På så sätt ökar nämligen möjligheten att man ska kunna hitta varje fall och fall kring detta. Vid hög smittspridning har i stället fokus med smittspårningen varit att begränsa smittspridningen.

– Nu vill vi eliminera smittan helt och jag hoppas vi är på väg in i en sådan fas då vi kan göra det. Om du får information om att du varit utsatt för smitta är det viktigt att du begränsar dina kontakter under två veckors tid. Det är en rimlig uppoffring att bara försöka träffa dem man bor med, jobba hemma om man kan eller anpassa arbetsuppgifterna för att minimera antalet kontakter, säger Malin Bengnér.

Den som är smittspårad bör inte heller gå på fester och man bör avstå från gruppträningar.