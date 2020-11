Minns du november 1970? Pilot nödlandade – fick simma till holme

I november 1970 nödlandade en Eksjöpilot i Västra Lägern och Nässjö trätte med Vetlanda om Sävsjöelever. En uppstoppad Alsedaälg ledde till polisanmälan och en hittehund fick ett nytt hem.

EKSJÖ/YDRE: – Visst var det mycket kallt i vattnet och visst tvingades jag simma flera hundra meter till en holme för att där invänta hjälp. Men jag handlade inte i panik och hade hela tiden saker och ting under kontroll.

34-årige ingenjören Mats Martinsson från Eksjö, motorflygchef för Norra Smålands flygklubb, var tvungen att göra en dramatisk nödlandning med en Piper Cherokee i Västra Lägern precis på gränsen mellan Småland och Östergötland hösten 1970.

Under flygning från Bromma till Eksjö kom Mats med sitt plan, värt 100 000 kronor, in i täta molnbankar. Under flera timmar kretsade han över Västra Lägern och väntade på att molnbankarna skulle lätta, men när det inte skedde blev han tvungen att nödlanda.

Innan planet damp ner hade Mats hunnit ta av sig de mesta kläderna och sätta på sig flytväst. Sedan simmade han till en liten holme. Där blev han observerad av några sommarstugegäster som kunde slå larm.

Flygplanet sjönk till 14 meters djup. Haveriet utreddes av Luftfartsverket, av särskilt intresse var om ingenjör Martinsson gjort sig skyldig till en felbedömning. Om han exempelvis inte kunde ha vänt när han uppmärksammade molnbankarna över Västra Lägern.

Två veckor efter olyckan, den 7 november, var planet uppe ur vattnet. Ett antal soldater, varav sex dykare, från Ing 2 bärgade planet med stor precision. Bland befälen på land återfanns fanjunkare Erling Johansson.

– Ett relativt enkelt men ovanligt uppdrag, kommenterade överste Lars Andersson det hela, gissningsvis från land.

EKSJÖ: ”Djurvän kan rädda livet på en Eksjöhund”. En sådan rubrik på tidningens förstasida gav stort gensvar i november 1970. Hunden, en svart och vit spets, hade varit på polisstationen i Eksjö under tre veckor utan att ägaren hört av sig. Ordningsmakten skulle tvingas avliva hunden om ingen förbarmade sig över den. Eftersom hunden var väldigt tillgiven hoppades polisen att någon djurvän skulle anmäla sitt intresse.

Och hjälp, vilket gensvar det blev på de få raderna! Hela 200 hörde av sig och ville ha hunden. Ja, de stod till och med i telefonkö för att komma fram. Familjen Kurtzon från Axamo kunde till slut hämta hunden men det bar sig då inte bättre än att hunden rymde – igen.

Men med hjälp av Tage Dunberg och polishunden Troy kunde rymlingen denna gång snabbt spåras upp i Vildparken. Familjens båda söner Bo och Rolf kunde sedan klappa om den nya fyrfotade familjemedlemmen som fått namnet Nalle.

VETLANDA: Alsedajägarna var ett skämtlystet sällskap. Men alla hade inte glimten i ögat och därför polisanmälde en person jaktlaget i Alseda för att det fällt fyra älgar fastän de bara hade tre på licensen. Anmälaren hade med egna ögon sett dem köra förbi med den fjärde älgen på en traktorkärra.

Men det visade sig att allt var ett skämt. Visst, transporten hade skett men älgen på kärran var inte nyskjuten. I stället hade jaktlaget bemödat sig med att stoppa upp huden från en älg, som fällts veckan innan, med hö och köra den genom byn på kärra. Sådant var inte olagligt ens 1970.

Jaktlaget vill retas med markägaren som protesterat mot att hans mark kommit att ingå i licensen trots att han inte tillfrågats.

Samma dag rapporterades att Arvid Karlsson i Klackenhult, Karlstorp, skjutit hela tre rävar på en dag. Dagens snackis kan vi förmoda. Tidningens bevakning var verkligen underbart lokal 1970!

NÄSSJÖ/SÄVSJÖ: En skolstrid pågick mellan Nässjö och Vetlanda. Båda städerna skulle snart ha nya, fina gymnasier och båda ville ha dem välfyllda. Dragkampen gällde 62 Hjälmserydselever som länsskolnämnden ansåg skulle gå på gymnasiet i Vetlanda och inte i Nässjö.

Men det gillade inte skolstyrelsen i Nässjö. De eleverna hade alltid hört till Nässjös gymnasieområde och Vetlanda skulle inte få sno dem bara för att Njudungsgymnasiet blev klart först. ”Nästa år har vi också nytt gymnasium och 62 elever är två klasser här”, sa skoldirektör Carl Adolfsson i Nässjö.

Han menade att Nässjöeleverna skulle få sämre valmöjligheter till gymnasiet utan elevtillskottet från Hjälmseryd.

SVERIGE: ”Ja, se karlar dä ä mitt liv dä.” Hur många gånger pigan Malin, spelad av härliga enastående Monica Zetterlund, sa den repliken på sin sköna värmländska i Söderkåkar, tidernas kanske bästa tv-buskis, vete katten.

Hur som, första fredagen i november 1970 sände TV2 det allra första avsnittet av Gideon Wahlbergs filmatiserade folklustspel.

Söderkåkar skulle i sex avsnitt ta igen vad kanalen dittills försummat i fråga om teaterns roliga sidor, hette det. Detta var ju på det seriösa 70-talet och kanalen hade varit i smalaste laget sedan starten.

Detta skulle nu rollinnehavarna Arne Källemo, Gunn Wållgren, Sune Mangs, Mille Schmidt och Tor Isedal råda bot på. Men så här i efterhand vet vi ju alla att Monica Zetterlunds smilgropar rätt säkert ändå var det starkaste vapnet mot tråk-tv-stämpeln.

Oktobertrafiken 1970 hade skördat hela 120 dödsoffer i landet, månaden var därmed den dystraste sedan högertrafikomläggningen tre år tidigare. 30 procent av offren var fotgängare.

Siffran kan jämföras med de 223 personer som omkom i trafiken under hela 2019, för övrigt det lägsta dödstalet sedan mätningarna började 1935 (då 312 personer omkom trots att motortrafiken var så mycket mindre). För 50 år sedan kunde alltså lika många trafikdödas under bara två månader som under ett helt år i dag.