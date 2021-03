Mardrömssekunderna sänkte Tranås: ”Det blir för mycket uppförsbacke”

Tranås AIF åkte till Skåne i hopp om att ta andra raka segern i kvalserien, men så skulle det inte bli. Förhoppningarna grusades redan i den första perioden.

För efter en hyfsat jämn matchinledning fick hemmalaget chansen i powerplay. Då small det till. Efter ett par passningar inom laget skickade Oskar Magnusson in 1-0.

Efter ledningsmålet höjde sig Tranås och hade ett par byten i offensiv zon. Därför kom Tyringes mål till 2-0 något ologiskt. Bálin Horvath kom helt fri och petade in sin egen retur. Det målet sög energin ur Taif som släppte in trean 34 sekunder senare efter att hemmalaget återigen varit hetare och tryckt in en retur.

– Det känns som att det tar luften ur oss ett tag. Sedan tycker jag ändå att vi bestämmer oss efter första att vi ska ge det en chans, och efter den tidiga reduceringen i tredje har vi ju nästan hela perioden på oss att göra ett mål. Men tyvärr var det för mycket uppförsbacke efter första perioden, säger Max Rapp utanför ett dämpat omklädningsrum.

– Vi har inte sagt något speciellt nu. Vi försöker bara stänga matchen snabbt och inte gräva ner oss. Nu vill vi snabbt in i bussen, åka hem och sova så mycket som möjligt. Vi kommer säkert analysera mer, men nu känns det bara jävligt surt, fortsätter Taif-forwarden.

Första halvan av den andra perioden var det Tyringe för hela slanten. Taif såg uppgivet och håglöst ut och hade fullt sjå med både uppspel från egen zon och med sina inspel in i offensiv zon.

Men när de fick spela powerplay i slutet på perioden fick de fast hemmalaget i egen zon. Petter Eklöf forcerade in pucken från nära håll och nytt liv i tillställningen.

Taif fick dessutom börja mittperioden i powerplay och då kom den tidiga reduceringen som verkligen skapade nerv i matchen. Anders Skoog gjorde målet efter en fin uppåkning av Lukas Isaksson.

– Jag tycker vi försöker skapa tryck och kommer mer mot mål. Samtidigt kanske Tyringe spelar lite på sin ledning, men det kändes bättre i sista perioden. Det är något positivt vi får ta med oss, att vi gav oss chansen och inte gav upp, säger Rapp.

Efter två klarade boxplay forcerade Taif vilt i jakt på kvittering. Gästerna hade ett par bra byten och tog ut målvakten i slutminuterna. Men det ville sig inte och laget förlorade med 3-2. Laget ligger dock kvar på andraplatsen i serien i kraft av bättre målskillnad än Kallinge/Ronneby som vann mot Borås på fredagskvällen.

– Det är fyra matcher kvar och bara hårt jävla jobb varje match och träning som gäller. Det finns inga genvägar nu. Vi får återhämta oss så fort som möjligt och det är klyschorna som gäller. Att äta, sova och gå vidare till nästa match. Det kommer täta matcher hela tiden så vi får gå vidare så fort som möjligt, avslutar Max Rapp.

Matchfakta: Kvalserien södra

Tyringe SoSS–Tranås AIF 3–2 (3–0, 0–1, 0–1)

Första perioden: 1–0 (9:17) Sam Coatta (William von Barnekow, Simon Ericsson), spel fem mot fyra, 2–0 (16:55) Bálint Horvath (Casper Åkesson, Gustav Arvidsson), 3–0 (17:29) Oskar Magnusson (Simon Ericsson, Sam Coatta).

Andra perioden: 3–1 (19:00) Petter Eklöf (Pontus Eklöf, Lukas Isaksson), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3–2 (0:13) Anders Skoog (Lukas Isaksson), spel fem mot fyra.

Skott: 36–23 (11–5, 12–11, 13–7)

Utvisningar: Tyringe: 5x2 Tranås: 5x2

Publik: 8, Tyrs Hov.

Laguppställning, Taif:

Målvakter:

August Hedlund (Daniel Eriksson)

Backar:

Jacob Olbing–Fredrik Lindström

Albin Torstensson–Michael Crocock

William Wennström–Victor Sjöholm

Kalle Holm

Forwards:

Ivar Arnesson–Nicklas Nousiainen–Max Rapp

Rasmus Koskinen–Anders Skoog–Pontus Eklöf

Spencer Naas–Lukas Isaksson–Mateusz Szurowski

Tyler Busch–Petter Eklöf–Emil Backman

Melker Torstensson