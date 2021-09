Många lediga tider oroar länets vårdcentraler – har svårt att locka yngre att ta sprutan: ”Det är en ny situation för oss”

Flera vårdcentraler som tidningen varit i kontakt med vittnar om gott om lediga tider för den som ännu inte hunnit boka in sig för vaccination mot covid-19. Det uttrycks även en oro för att tiderna inte går åt i den takt man önskar.

Jonas Almgren upplever att vaccinationstakten ökat snabbt i åldern 16-17 år sedan man öppnade upp bokningen av tider för denna åldersgrupp. 16-17-åringarna är ikapp 18-29-åringarna, där det däremot inte gått lika fort framåt med bokningarna.

Gruppen 18-29-åringarna är den ålderskategori i länet där regionens vaccinationstäckning är lägst just ju.

– Den här gruppen har kunnat boka in sig för vaccinering ett tag nu. Jag tror att det kan ha påverkat att vi öppnade upp bokningen för dem då vi inte hade så mycket vaccin, det är därför vi har gått ut med pressmeddelande om att det just nu finns gott om tider nu och att vi börjar med drop in, säger Jonas Almgren.

Målet är att så många som möjligt av de ovaccinerade ska få en dos och därför öppnar många vårdcentraler upp drop-in-tider på kvällar och helger under vecka 36 och 37. Från och med nu går det även att ta dos 2 under drop-in-tiderna. Det ska då ha gått fem veckor sedan man fick dos 1.

Region Jönköpings läns uppdrag är att erbjuda alla invånare som är 18 år eller äldre en första dos vaccin senast 19 september. Hittills har cirka 80 procent av alla invånare från 18 år och uppåt fått en första dos eller har en bokad tid.

– Vi ska erbjuda vaccinet till alla som vill. Regionens ansvar är att se till att alla ska ha fått informationen och att vaccinet ska vara tillgängligt till alla. Men till sist handlar det om att var och en ska ta beslutet om man vill vaccinera sig eller inte, säger Jonas Almgren.

Är du orolig för att tiderna inte ska gå åt?

– Det är klart att bakom varje ledig tid finns det en bemannad verksamhet. Visst kan man se det som ett resursslöseri om invånarna då inte vill komma och ta vaccinet. Men framför allt är vi angelägna om att få upp täckningsgraden, säger Jonas Almgren.

Han hänvisar till en Novus-undersökning som visat att 90 procent av de tillfrågade över 18 år uppgett att man sagt att man vill ta vaccinet mot covid-19. Någon specifik undersökning gjord bland de yngsta känner han inte till.

Kan regionen göra något mer för att nå ut till just de yngre?

– Vi försöker titta på mer lösningar, som andra lokaler. Det är svårt att veta om det hade varit bättre med vaccinbussar, men samtidigt finns vaccinlokalerna spridda i hela länet redan nu. Regionen går ut med information i sociala medier, exempelvis snapchat, också.

Kan det vara så att de yngre helt enkelt inte vill vaccinera sig?

– Så kan det vara, men samtidigt vet vi att vaccinationstäckningen i den här åldersgruppen ligger högre i andra regioner, och jag tror spontant att det inte borde vara annorlunda i Jönköpings län jämfört med snittet i riket. Huvudteorin är att den här gruppen inte har koll på att det finns lediga tider att boka, säger Jonas Almgren.