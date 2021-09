Magnus Utvik: Guiden i Nordkorea hade hört en enda poplåt – och kunde den utantill

Abba har släppt två nya låtar. Jag har redan lyssnat på dem tjugo gånger. Många tårar har runnit ner för kinderna. Kanske inte bara för att musiken är så gripande utan också för att de nya låtarna får mig att minnas min resa till världens mest slutna land, Nordkorea, i maj 2011.

Landet styrs av Koreanska arbetarpartiet vars ledare anses vara en gudalik gestalt helt utan mänskliga svagheter. Systemet skyddas av en brutal säkerhetspolis och bärs upp av en mäktig propagandaapparat som dygnet runt manipulerar befolkningen att tro att de lever i paradiset. I detta paradis skapas teveprogram, böcker, filmer och musik som hyllar landets ledare. Följaktligen ses omvärldens kultur som något hotande. När man som turist anländer till Nordkorea måste man lämna ifrån sig mobiltelefonen och allt material som har med världen utanför att göra. Inga böcker, filmer eller skivor får tas med in i landet.

Den första kvällen på hotellet såg jag på nordkoreansk teve som förutom gamla patriotiska filmer, visade hyllningar till Nordkoreas grundare, Kim Il Sung. På morgonen visade Nordkoreansk teve barnprogram där den nordkoreanska ledaren framställdes som en alltid strålande sol.

Nästa dag besökte den lilla turistgruppen på nio personer jag tillhörde, en bokhandel. Två författare fanns representerade, Kim Il Sung och Kim Jung Il. Utanför på gatan gick en grupp barn förbi och sjöng ledda av sin lärare. Vår kvinnliga guide, vi kallade henne Miss Lee, berättade att sången barnen sjöng handlade om vikten av att gå i den stora ledarens fotspår. En eftermiddag fick vi se en stol som Kim Il Sung suttit på. Det var några mil utanför Pyongyang där lastbilar med stora högtalare på körde runt på vägarna och uppmanade den fattiga befolkningen på fälten att jobba hårdare för den älskade ledaren.

Hade det inte varit för den fina stämningen i turistgruppen, hade det varit svårt att andas. Den totalitära staten och dess propaganda tar upp allt syre. Den nordkoreanska medborgaren har ingen möjlighet att yttra en enda kritisk tanke. De som ändå gör det hamnar i arbetarläger.

Det var där, ute på landet, som jag fick möjlighet att prata ostört en stund med Miss Lee, en glad tjej på tjugofyra år som älskade att sjunga. Miss Lee bad mig sjunga en sång jag tyckte om. Efter den stunds tvekan och väldigt nervös sjöng jag inledningen på Queens vackra ballad Love of my life. Miss Lee log trots min dåliga sångröst och sa att texten var vacker. Hon skulle gärna velat höra låten. Men både Miss Lee och jag visste att det var en omöjlighet.

Nu var det hennes tur att sjunga. Miss Lee sökte min blick och sjöng lågt men med klingande röst Abbas Happy new year: Happy new year, Happy new year, May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend… Det visade sig att det var den enda västerländska poplåt Miss Lee någonsin hade hört. Hon kunde den utantill.

Jag tänker ofta tillbaka på dessa få minuter i Nordkorea då Abba trängde igenom det slutna, totalitära samhällets murar. Just där och då fanns det en kraft bortom den statliga propagandan, en frisk vind som underminerade diktaturen även om Miss Lee inte tänkte så. Men jag vet att hon en dag får ta del av världen utanför. Jag kan se henne sjunga med i Jönköpingstjejen Emilia Sjöholms fantastiska cover på Abbas nya låt Don't shut med down. Finns på Youtube för den som vill dansa och fälla en tår av glädje och för den frihet vi ofta tar för given.

Magnus Utvik