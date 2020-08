Lugnande besked från Ljung: ”Tack alla som hört av sig”

Ingen lär ha undgått den otäcka incidenten som inträffade i premiären mellan Vetlanda och Dackarna. Det var i det elfte heatet som Peter Ljung och Avon Van Dyck körde ihop vilket resulterade i en våldsam krasch för Vetlandaföraren som flög över luftstaketet och rakt in i en stolpe.

Ljung lämnade arenan med ambulans men var vid medvetande och kunde röra på armar och ben.

Ett positivt första tecken.

Och efter några timmar på sjukhuset i Eksjö kom det ytterligare positiva signaler.

"Efter några timmar med flera kontroller på sjukhuset kan vi nu konstatera att det mesta är under kontroll. De närmsta dagarna får visa vilken typ av rehabilitering behövs.Peter är vid gott mod och ser redan nu fram emot att vara tillbaka. Vi återkommer med ytterligare besked", meddelade Ljungs team via sociala medier under natten.

"Tack alla som hört av sig och visat omtanke", fortsatte Ljungs team sedan.

Vetlandas lagledare Mikael Wirebrand berättade för VP–sporten under tisdagskvällen att en hjärnskakning hade konstaterats på plats. Det innebär att Ljung kommer att missa ett gäng matcher framöver. Wirebrand ville dock inte spekulera i det redan under tisdagskvällen utan ville först och främst få en klarhet i att Ljung efter omständigheterna mådde bra.

– Just nu vill jag bara ta mig till Eksjö för att se hur Peters status är, sa Wirebrand under tisdagskvällen.

Vetlanda vann premiären med 46–44 efter att lagkamraterna gått samman och vunnit för sin skadade lagkamrat. Vetlanda kör igen redan på torsdag borta mot Rospiggarna.

Fotnot: Fler uppdateringar följer under onsdagen.