För ungefär en månad sedan skedde en ganska rejäl minskning i antalet bekräftade nya coronafall i Jönköpings län. Efter det avtog nedgången och de senaste tre veckorna har det i stället varit en något ökad smittspridning i länet.

Men nu har det återigen skett en kraftig minskning. Sedan februari i år har över 1 000 nya fall konstaterats varje vecka i länet – men förra veckan bekräftades ungefär 800 fall. Smittotalen har inte varit så låga sedan i oktober, i höstas.

– Det är ju glädjande, men jag vill ändå skicka med en liten reservation om att det var en röd dag förra veckan då det inte var någon provtagning alls. Det togs lite färre prover än tidigare så minskningen kan se lite större ut än vad det egentligen är. Men även om man väger in den minskade provtagningen så ser det ut som att antalet nya fall minskar, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Den första juni väntas flera lättnader i restriktionerna. Det handlar bland annat om nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och att restauranger kan få hålla öppet till 22.30 och servera alkohol fram till 22.

Malin Bengnér är hoppfull om att smittspridningen har gått ner tillräckligt mycket tills dess för att de nya, mindre strikta restriktionerna ska vara lämpliga.

– Ja, vi hoppas det helt enkelt. Det går åt rätt håll både med smittotalen och med vaccinationstäckningen. Men smittan kommer inte vara borta då förstås och man ska vara medveten om att de lättnader som sker den första juni inte innebär att alla råd och restriktioner försvinner och släpps. Man måste fortfarande agera klokt och ansvarsfullt. Men vissa verksamheter kommer få det lite lättare och kunna vara i gång.

Behöver smittspridningen minska ytterligare för att du ska vara bekväm med lättnaderna, eller är du nöjd med den nuvarande minskningen?

– Det är svåra avvägningar förstås och det ser lite olika ut över hela landet. Men jag tror att det är viktigt att man verkligen kollar på vad lättnaderna innebär. Man kan genomföra vissa arrangemang men det är fortfarande väldiga begränsningar och det finns många råd och restriktioner som är kvar. Jag hoppas att det kan fungera på ett säkert sätt från den första juni.

På frågan om vilka belägg det finns för att det faktiskt sker en smittspridning på just restauranger svarar Malin Bengnér att det finns starkt stöd för att det gör det.

– Vi vet att den typ av miljö där man är inomhus och nära varandra är en riskmiljö. Vi har också inspektörer från kommunen och länsstyrelsen som vittnar om att ju senare det blir och när alkoholintaget ökar så tänker man inte på samma kloka sätt som på dagen. Sedan är det alltid svårt att bevisa att smittspridningen skett på just den där restaurangen men vi vet att det är en riskmiljö, säger Malin Bengnér.

FAKTA: Så var coronaläget i din kommun i sjukdomsfall per 10 000 invånare, under vecka 18. Inom parentes är antalet sjukdomsfall per 10 000 invånare under vecka 17.

Jönköping: 25 (25)

Habo: 13 (17)

Mullsjö: 27 (31)

Vaggeryd: 52 (35)

Värnamo: 43 (52)

Gnosjö: 74 (63)

Gislaved: 64 (66)

Sävsjö: 8 (16)

Nässjö: 28 (28)

Eksjö: 25 (26)

Vetlanda: 19 (14)

Tranås: 54 (32)

Aneby: 21 (16)

Källa: Folkhälsomyndigheten.se

FAKTA: Så många har bekräftats smittade med covid-19 totalt i din kommun.

Jönköping: 15 421

Habo: 1 316

Mullsjö: 533

Vaggeryd: 1 631

Värnamo: 3 956

Gnosjö: 1 452

Gislaved: 4 138

Sävsjö: 1 641

Nässjö: 3 438

Eksjö: 1 924

Vetlanda: 2 821

Tranås: 1 447

Aneby: 558

Källa: Folkhälsomyndigheten.se210